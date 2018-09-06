Россельхознадзор взял на усиленный контроль «Житковичское РайПО» и светлогорскую птицефабрику

  • 06 сентября 2018, 10:24
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«В связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России» Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору решила ввести режим усиленного лабораторного контроля в отношении поставок продукции, вырабатываемой четырьмя белорусскими предприятиями.

По информации пресс-службы ведомства, речь идет о следующих предприятиях:

  • «Брестские традиции» (выявление остатков кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы);
  • «Старфуд» (остатки кокцидиостатиков (декоквината и динитрокарбанилида) в готовой продукции из мяса птицы);
  • Житковичское райпо (бактерии группы кишечной палочки в говядине);
  • птицефабрика «Рассвет» (остатки кокцидиостатиков (декоквината) в мясе птицы).

Кокцидиостатики — вещества, предназначенные для профилактики и/или лечения кокцидиозов (эймериозов) у животных. Результатом регулярного употребления человеком продукции с содержанием кокцидиостатиков может стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма, отмечает российское ведомство.


naviny.by
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Места: Житковичи (411), Светлогорск (1463)

Метки: Экономика (13679), Политика (14309)

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