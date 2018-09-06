Генпрокуратура: «Сельское хозяйство в Гомельской области наиболее подвержено коррупции»

На протяжении ряда лет сельское хозяйство в Гомельской области — одна из наиболее подверженных коррупции отраслей экономики, сообщили в Генпрокуратуре.

В первом полугодии 2018 года в этой сфере зарегистрировано 47 преступлений против интересов службы, тогда как за 2017 год — 52.

На заседании Гомельского облисполкома были рассмотрены результаты работы правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений, которые совершили должностные лица сельскохозяйственных организаций.

«Доказательство жесткой и принципиальной позиции правоохранительных и судебных органов к председателям райисполкомов, совершившим коррупционные преступления, — осуждение их к реальным срокам лишения свободы», — отметил начальник управления КГБ по Гомельской области.