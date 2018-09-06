«Почему ваш бюджет не сработает?» В Гомеле проведут бесплатную презентацию для финансистов

Приглашаем всех желающих БЕСПЛАТНО поучаствовать в презентации финансовых программ портфеля Бизнес-школы ИПМ, которая состоится 11 сентября.

Презентация на тему финансов и контроллинга всегда самая «горячая» и будет интересна руководителям, HR-ам и финансистам.

Провести время с пользой, задать интересные вопросы и, конечно же, получить ответы от руководителя школы финансов и руководителя регионального представительства — вот, что поможет Вам определиться с направлением бизнес-образования по ряду увлекательнейших направлений.





Собрать финансы в кулак и уверенно двигаться к цели — реально!

Для Вас выступят, поделятся опытом и «наработками»: финансовые директора, учредители, практикующие руководители экономических отделов, мастера из Controller Akademie (Германия) и партнеры Бизнес-школы ИПМ. На презентации будут небольшие выступления на следующие темы:

• «Финансы — это не только цифры. Это в первую очередь — коммуникации. Вовлечение не-финансовых подразделений в борьбу за единый финансовый результат» (Екатерина Киба — финансовый директор компании Convatec в Беларуси).

• «Глубокая аналитика эффективности производства: как нам в этом помогает система QlikView» (Светлана Оксюта, руководитель экономического отдела компании Санта Бремор).

• «Почему ваш бюджет не сработает?» (Владимир Соскин, учредитель «Студии управленческого учета).

• «Бирюзовая организация: что это значит для финансиста?» (Владислав Толкач, партнер в Бизнес-школе ИПМ).





В ходе презентации будут рассмотрены направления бизнес-образования и можно записаться на программы:

1. «Управленческий учет: взять и сделать!» — Бесспорно, подойдет для руководителей, которые совсем не разбираются в бухгалтерии. Или, разбираются, но, как правило, бухгалтерский учет не совсем веселая «штука» — преподаватели поделятся как делать учет быстро, не теряя продуктивность и, в тоже время, избежать «занудной работы». Как проводить автоматизацию и правильно, на долгий срок, распределить финансовые потоки.

2. «Финансы для руководителей» — Хотите бизнес без затрат? По этому направлению можно получить ответы на вопросы: как учесть все риски, но не «перегнуть» палку? Или, например, понять «где же мои деньги?» избежать ситуаций «прибыль есть, а денег нет», продуктивно управлять кассовыми разрывами и «правильно» рассчитывать финансовый цикл бизнеса.

3. «KPI: практика разработки и применения» — программа будет наиболее интересна генеральным директорам и руководителям служб и подразделений. При внедрении KPI в компаниях решаются большинство структурных вопросов, которые обычно стоят бизнесу немалой «волокиты» и «нервов». Система ответственности, полномочий, отчетности и вознаграждения станет наиболее сбалансированной, что позволит Вам сосредоточиться на развитии и движении вперед.

Будем рады Вас видеть и поговорим о скучном весело!

Презентация полностью бесплатна, но поспешите зарегистрироваться, поскольку стульев у нас может не хватить :)