Гомельчанин сходил на рентген с дозиметром, который «зашкалил». Врачи этот эксперимент высмеяли, но проверка в поликлинику приехала. Чем все закончилось?

После публикации на сайте видео, в котором гомельчанин Виталий Кравченко пришел на рентген с дозиметром, получило большой резонанс в городе. Почти неделю, все начиная от врачей и заканчивая противниками рентгеновского облучения, спорили о точности и допустимости самого эксперимента.

О том, что после публикации на сайте, в поликлинику, где гомельчанин проходил обследование, приехали с проверкой, мы узнали от Рождаевой Наталья Владимировны, заместителя главврача центральной городской поликлиники. Она обратилась в редакцию, чтобы найти контакты Виталия Кравченко. Но, по его словам, с ним так никто из здравоохранения не связывался.

В телефонном разговоре Наталья Владимировна добавила, что как только будут известны результаты, они обязательно поделятся ими с «Сильными Новостями». К сожалению, узнать, чем же закончилась проверка, так и не получилось — на протяжении нескольких дней наши звонки сбрасывались.

Мы решили напрямую обратиться к Виктору Валентиновичу Козлову, главврачу Новобелицкой поликлиники, которую непосредственно «протестировал» гомельчанин с дозиметром. Но результат точно такой же: «Я не хочу вступать с вами в полемику. Читайте все в госСМИ». Остается догадываться о какой полемике шла речь, если опубликовать результаты проверки, в которой очевидно была информация о том, что рентгеновское облучение никоим образом не навредит посетителям поликлиники, было бы в интересах самих работников здравоохранения.

Мы решили еще раз связаться с Виталием Кравченко, который недоумевает, почему его видео вызвало такой ажиотаж.

«Государственные СМИ пишут, что у медиков мои показания вызвали улыбку. А лично у меня их проверки и паника вызвали недоумение. Специалисты, не разобравшись в деталях моего измерения, стали сомневаться в правильности работы рентгеновского аппарата в поликлинике и приехали с проверкой.

Люди обратили внимание только на огромное число 999, но не обратили внимание на единицы измерения — микрозиверты в час, в которых измеряет данный дозиметр. Сравнивая с мизерными значениями полученной человеком дозы, как у меня написано в выписке, всего лишь 0.029 миллизиверт, сотрудники поликлиники усомнились в своём рентгеновском аппарате».

Гомельчанин пояснил, что его дозиметр Radex RD-1706 измеряет не накопленную за промежуток времени дозу, а фактическую мощность дозы в микрозивертах в час (мкЗв/ч). И то значение, которое показал дозиметр — 999 мкЗв/ч означает, что если бы он в такой мощности рентгеновского излучения пробыл час, то получил бы дозу 999 мкЗв.

Виталий дополняет, что он так и не узнал фактическую мощность рентгеновского излучения, так как прибор «зашкалил» на своём максимально возможном показании 999 мкЗв/ч. Эксперимент он проводил ради любопытства, и его целью было измерить именно мощность излучения, а не сколько человек накопил за процедуру.

«Своё любопытство придётся удовлетворить несложными расчётами по имеющимся у меня в справке данным. В выписке из рентген-кабинета указано, что я получил дозу 0.029 мЗв (миллизиверт). Эту выписку мне написали до самой процедуры. Видимо, всем пишут какое-то усреднённое значение.





Так как мой дозиметр измеряет мощность в микрозивертах, я тоже переведу в микрозиверты полученную дозу, умножив имеющееся в справке значение на тысячу — получаем 29 мкЗв. Эту дозу я получил примерно за секунду. Давайте считать, что ровно за секунду. В одном часе — 3600 секунд, умножаем на 29 мкЗв и получаем 104400 мкЗв/ч. Получается так, что если бы дозиметр мог измерять мощности большие, чем 999 мкЗв/ч, то он показал бы 104400 мкЗв/ч, т.е. ещё в 104 раза больше, чем смог показать.

Если взять для сравнения кругленькое значение в 100 тысяч микрозиверт в час, то по сравнению с максимальной природной нормой мощности до 0.2 мкЗв/ч, превышение по мощности составляет уже не 5 тысяч раз, а 500 тысяч раз. Именно саму мощность рентгеновского излучения я ради любопытства и хотел измерить.

Сравнивая с верхним пределом нормы природной мощности соседнего по радиочастотному спектру Гамма-излучения, я ради любопытства хотел выяснить, насколько мощное идёт рентгеновское излучение в кабинете флюорографии, а именно во сколько раз этот кратковременный всплеск больше той постоянной мощности до 0.2 мкЗв/ч, который окружает гомельчан в повседневной жизни».

Naviny.by связались с производителем аппарата «Радэкс RD-1706», который принес с собой на рентген Виталий. Этот прибор подсчитывает количество гамма- и бета-частиц с помощью двух счетчиков Гейгера-Мюллера. Все показания измеряются в мкЗв/час и отображаются на жидкокристаллическом дисплее.

Представитель ООО «КВАРТА-РАД» Александр рассказал, что рентгеновское излучение может пересекаться и с другими излучениями. Их фирма производит различные приборы для измерения не только рентгеновского излучения.

Александр также дополнил, что исправность самого счетчика, время экспозиции и другие показатели, также могут играть роль на показания прибора.

Бессмысленно отрицать, что рентгенаппараты могут «фонить». По словам представителя производителя дозиметра из видео гомельчанина, у них есть клиенты, которые целенаправленно приобретают такие приборы как «Радэкс RD-1706», чтобы измерять излучение аппаратов для рентгена, которые они продают.

По информации Naviny.by внеплановая проверка рентгенкабинета поликлиники № 1 Гомеля состоялась 30 августа. Проверять кабинет приезжали специалисты отдела лучевой безопасности и дозиметрии Гомельской областной больницы и предприятия «Медтехника».

Согласно протоколу исследования, состояние радиационной защиты соответствует требованиям норм 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Никаких превышений норм излучения не выявлены и в эксплуатации рентгеновского аппарата. Его функциональность и безопасность соответствуют требованиям технических нормативных правовых актов.

Но Виталий Кравченко уверен, что на его эксперимент и врачи, и сам гомельчанин смотрели с разных сторон. Именно это вызвало такое недопонимание.

«Я внимательно читал инструкцию к своему дозиметру. И с уверенностью могу сказать, что мы с вами этот вопрос понимаем по-разному. В моём видео идёт речь о мощности излучения, а вы её пытаетесь сравнивать с накопленной за определённый отрезок времени дозой. Это как будто я говорю о большой силе ветра, а вы о расстоянии, на которое этот сильный ветер занесёт сорванный с дерева листок».