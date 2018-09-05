Как отличить домового воробья от полевого? Во дворце Румянцевых-Паскевичей открылась фотовыставка гомельского бёрдвотчера Максима Шестакова

5 сентября в южной галереи дворца Румянцевых-Паскевичей открылась фотовыставка Максима Шестакова «Детской время. Взрослая жизнь», посвященная птицам Гомельщины.









На выставке можно увидеть около 60 фотографий. На каждом стенде — по две штуки. Авторский замысел — показать взрослую птицу и ее птенца или слетка, чтобы люди знали их «в лицо», — рассказал Максим. Каждый стенд снабжен подписями с названиями птиц на белорусском и русском языках. По словам фотографа, это сделано из-за того, что названия иногда звучат совсем по-разному. Например, галка и «каўка».









— Это своего рода просветительский момент. Плюс ко всему — какая-никакая, но популяризация белорусского языка. Хотя не буду врать. Мне самому привычнее русский язык, поскольку говорю на нем с детства.









Максим рассказал, что его любимая фотография из представленных на выставке — фотоснимок птенца чибиса, а самой интересной автор посчитал снимок птенца речной крачки:

— Птенец вроде как на ладони, а попробуй его сфоткай, когда сверху обеспокоенные родители нападают. Пытаются ухватить за волосы, гадят.













Максим Шестаков занимается фотографией ровной 10 лет. По его словам, он занялся фотобердингом, потому что этот способ фотографировать животных доступнее иных:

— Птиц все-таки в Беларуси больше, чем млекопитающих. И они доступнее. Не прячутся, как какие-нибудь кабаны, в болото или чащу. Кроме птиц, мне нравится еще снимать различные достопримечательности Беларуси — известные и не очень. За это лето я только в Речице четырежды был. Наконец-то съездил пофотографировать в Буда-Кошелево. Если погода будет позволят, то попробую навестить с камерой Светлогорск или Лоев.







