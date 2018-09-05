В Гомеле установят бронзовую скульптуру девочки-балерины

С 14 по 16 сентября Гомель примет участников IX Международного фестиваля хореографического искусства «Сожскі карагод». Подготовка к танцевальному празднику в полном разгаре. Одним из посвящений фестивалю станет торжественное открытие символической скульптуры девочки-балерины. Композицию будут сопровождать слова: «Шагая в завтра, оставляйте след вчера».

За неделю до старта хореографического марафона организаторы рассказали о фишках грядущего фестиваля. По словам начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерины Дегтяревой, ныне он соберет более 800 танцовщиков и гостей праздника. В городе ожидают приезда хореографических коллективов России, Сербии, Украины, Индии, Молдовы:

— Конкурсная программа останется столь же насыщенной, как и прежде, — уточнила собеседница. — Будут оцениваться народно-сценический, эстрадный, фольклорно-бытовой танцы, современная хореография, балетмейстерские работы. Жюри возглавит известный белорусский балетмейстер Светлана Гутковская. Традиционно пройдет и Международный турнир по бально-спортивным танцам на Кубок Гомеля «Золотая Рысь».

Гран-при фестиваля также останется неизменным. Статуэтка парящего в танце аиста изготовлена ювелирами ПО «Кристалл» с использованием золота и серебра. За нее поборются более 30 танцевальных коллективов. Кстати, на прошлом фестивале по решению жюри не оказалось номера, достойного Гран-при.

Старт насыщенным дням даст грандиозное шоу на стадионе «Центральный». Здесь выступит одновременно около 1 тысячи артистов в зрелищной программе «Время выбрало нас». Главный режиссер представления Петр Свердлов приоткрыл интригу действа:

— Мы взяли за основу часы. Механические, песочные, солнечные, огненные — они фигурируют на протяжении всего преставления в исполнении танцевальных коллективов. Все это будет сопровождаться световыми и пиротехническими спецэффектами. Среди именитых гостей церемонии открытия — Национальный заслуженный ансамбль танца Украины имени П. Вирского, Государственный ансамбль танца Беларуси, ансамбль «Хорошки», Национальный академический народный хор имени Г. Цитовича, «Песняры», Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси.

Петр Свердлов рассказал и о скульптурной композиции, которую откроют накануне фестиваля, 13 сентября. Подобную идею инициировала детская хореографическая школа искусств Гомеля, которую возглавляет Свердлов. Она же и реализовала проект. Автором композиции стал известный скульптор Владимир Андрианов. Фигурка девочки-балерины, отлитая в бронзе, предстанет «парящей, устремленной вверх по лестнице жизни».









По традиции, фестиваль совпадает с Днем города. А это концерты певицы Валерии и саксофониста Игоря Бутмана, ансамбля «Дрозды», театра Ирины Дорофеевой, россыпь открытых танцевальных площадок, театрализованное костюмированное шествие участников фестиваля, многочисленные выставки и конкурсы. Например, Международная выставка-ярмарка белорусского винограда и состязание на самого сильного гомельчанина. К слову, чтобы удостоиться последнего титула, придется поднять бревно в 75 кг и отбуксировать трактор МТЗ...