Какие кинопремьеры ждут гомельчан с 6 сентября

Наступившая осень для многих станет отправной точкой для начала. Для некоторых это начало учебного года или, возможно, целого этапа жизненного пути, но для всех гомельчан сентябрь обязан запомниться походом в кинотеатр.

Потому как скупое на крупные проекты межсезонье уступает место горячо ожидаемым новинкам. Запасайтесь попкорном и начинайте заранее планировать своё расписание. В списке кинопремьер ближайших двух недель, с 6-го по 19-е сентября, каждому удастся найти хотя бы одну картину себе по нраву.

Кин

Жанр: Фантастический экшен





Центральной крупнокалиберной фантастической премьерой ближайшего прокатной недели станет «Кин», картина дуэта Джонатана и Джоша Бэйкеров. Новички большого экрана были не случайно заняли режиссерский пост, потому как в сюжетную основу ленты была положена их ранняя короткометражная работа «Человек с сумкой», на основе которой и был снят «Кин».

События фильма будут разворачиваться вокруг Илая (Майлз Труитт), школьника из неблагоприятного района. Однажды прогуливаясь по заброшенным складским помещениям он становится свидетелем последствий столкновения странных людей, одетых в футуристическую броню, и с поля боя забирает к себе домой инопланетное оружие, стреляющее сгустками энергии. Само собой за присвоенным орудием начинают охоту федеральные спецслужбы и пришельцы, а без того раскаленную атмосферу нагнетает старший брат Илая, сыгранный Джеком Рейнором, отсидевший срок и вышедший из тюрьмы. Последний вступает в конфронтацию с местной гангстерской группировкой во главе с Джеймсом Франко, и теперь Илаю вместе с братом придётся скрываться ещё от местных бандитов, объявивших охоту на героев.

«Кин» — довольно типичный подростковый фантастический боевик о двух братьях и инопланетянах, уже получивший прохладный приём как со стороны критиков, так и зрителей. И пусть вас не смущает надпись «От создателей «Прибытия» и «Очень странных дел», которую вы заметите на гомельских постерах картины. Потому как центральные лица (сценаристы, операторы, режиссёры) последних не принимали участия в работе над картиной, поэтому не стоит удивляться первым негативным отзывам. Единственной частью фильма, за которую мы можем быть спокойны — её саундтрек, за который в ответе знаменитая шотландская пост-рок группа Mogwai, чей космический саунд определённо подчеркнёт мрачно-неоновую стилистику «Кина».

В кинотеатрах с 6-го сентября.

Как женить холостяка

Жанр: разговорная мелодрама





Третья после «Дракулы» и «Помутнения» встреча актёрского дуэта Киану Ривза и Вайноны Райдер на большом экране с заголовком «Как женить холостяка» представляет собой редкий для массового зрителя жанр разговорной мелодрамы, фильм, скорее напоминающий театральную постановку за счёт крайне ограниченного количества действующих лиц, многочисленных диалогов и длинных сцен без частой смены ракурса.

Столкновение двух одиночеств случится в аэропорту, где Фрэнк, отшельник по жизни с резким характером, проводящий большую часть своего свободного времени в нижнем белье у телеэкрана, и Линдси, с не менее дурным характером, переживающая расставание со своим бывшим, спешат на свадьбу. Как оказывается позже — на одну и ту же. Масса пререканий из-за постоянных случайных вынужденных встреч (в такси, за столом и даже в соседних номерах), будто бы специально кем-то подстроенных, позволяет вырваться наружу внутреннему мизантропу каждого героя, рождая странную романтическую химию между персонажами.

Пьеса, а именно так и хочется называть картину за авторством режиссёра Виктора Левина, — это прекрасно выстроенные диалоги, житейские мудрости и приземленная философия, перемешанные с легким и уместным юмором. Если такой «букет» вам по душе, то «Как женить холостяка» станет прекрасной отправной точкой новой осени.

В кинотеатрах с 6-го сентября.

Великий Уравнитель 2

Жанр: Драматический боевик





Вышедший четыре года назад «Великий Уравнитель», крепко сложенный боевик от мастера криминальных лент Антуана Фукуа, не только сумел окупиться в прокате и принести прибыль его создателям, но и запомниться зрителям. Неспешно поданная история бывшего агента ЦРУ Роберта МакКолла, прекрасно исполненная Дензелом Вашингтоном, пытающимся жить жизнью обычного человека, который неизбежно сталкивается со своим прошлым, была неплохо принята аудиторией благодаря легкому, пусть и скудному повествованию, будто сошедшему из девяностых (здесь найдётся герой заступник, девушка в неприятности, русская мафия и другие элементы ушедшей киноэпохи), неплохой смеси драматизма и экшена, и, конечно, обаянию главного героя. Ожидаемо, решение производства сиквела не заставило себя ждать.

«Великий Уравнитель 2» продолжает начатую историю МакКолла — теперь наш «бессмертный» защитник меняет место обитания, устраивается работать таксистом, попутно наблюдая за своими клиентами и тайно помогает выбраться им из проблем. Новая угроза приходит из стен бывшего работодателя — агентство начинает поиски своих бывших коллег и начинает устранять их, пытаясь скрыть улики.

Судя по первым отзывам, сиквел далеко не ушел от оригинала: чуть больше бюджета при неизменной команде создателей (на своих местах остались режиссер, композитор и команда сценаристов), те же акценты, неспешное развитие незамудреного сценария и невероятная харизма Дензеля Вашингтона, чью актерскую работу New York Times уже спел сравнить с лучшими ролями Джона Уэйна, практически целиком вытаскивающего фильм собственной персоной.

В кинотеатрах с 6-го сентября.

История одного назначения

Жанр: Историческая драма





Одна из ключевых отечественных работ наступившей осени, «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой, по сложившейся для последней традиции, является картиной с сильным сценарием и крепкой литературной основой.

Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, был написан Смирновой совместно с Анной Пармас, режиссером запоминающихся клипов группы «Ленинград», и литературоведом Павлом Басинским, чья книга «Святой против Льва» и легла в основу картины. На дворе 1866-й год, 38-летний Лев Толстой от знакомого офицера Колокольцева узнает о ведущемся расследовании в отношении писателя Василия Шабунина, которому грозит расстрел за то, что последний осмелился ударить своего командира. Толстой, который сам называет этот эпизод одним из ключевых всей своей жизни, вступается за невиновного Шабунина и становится его адвокатом.

«История одного назначения» Авдотьи Смирновой, известной зрителю по участию в телепроекте «Школа Злословия» и своим сценариям ко многим картинам Алексея Учителя, не только сильное высказывание о России, но и история, которая остаётся актуальной и в наши дни. Роль Льва Толстого в картине была отведена Евгению Харитонову, поручика Колокольцева играет брат Дуни Алексей Смирнов, а в одной из второстепенных ролей будет замечен и легендарный отец семейства Андрей Смирнов, знаменитый зрителю своими картинами «Осень» и «Белорусский Вокзал».

В кинотеатрах с 6-го сентября.

Багровая мята

Жанр: Мстительный экшен





Новый остросюжетный боевик режиссёра Пьера Мореля, мастера криминального жанра, известного своими работами над картинами «13-й район», «Заложница» или «Из Парижа с Любовью», — классическая история о мести, которую, как известно, лучше подавать холодной, с Дженнифер Гарнер в главной роли.

В центре сюжета картины «Багровая мята» оказывается Райли Норт, которая при возвращения в сознание после продолжительной комы узнаёт о потере мужа и дочери, убитых у неё на глазах членами местного картеля. Пытаясь оправиться от трагедии героиня узнает о бездействии американской системы правосудия, позволяющей уйти преступникам от ответственности за свои убийства перед законом, и решает взять ситуацию в свои руки. После пяти лет усиленной подготовки и тренировок Райли превращается в хладнокровного городского воина, объявившего войну злодеям и продажным полицейским.

Как гласит слоган фильма «У каждой мести свой вкус и цвет», так и у крайней работы Пьеры Мореля есть свой талисман, мята, мороженое со вкусом которой любила дочь героини Дженнифер Гарнер. Ураганный экшен в декорациях неблагоприятных районов городских окраин от режиссёра, съевшего собаку на проектах обозначенного жанра — тот самый гремучий коктейль, который обязан заманить всех желающих в залы гомельских кинозалов.

В кинотеатрах с 13-го сентября.

Хищник

Жанр: Фантастический боевик





Новая глава о противостоянии человечества и технически развитой инопланетной расы охотников вызывает огромный интерес со стороны мирового сообщества, которое соскучилось по франшизе, поэтому новый «Хищник», доверенный режиссёру Шейну Блэку, чуть ли не самая горячоожидаемая сентябрьская кинопремьера. Ещё на этапе съемок и трейлеров фильм вызывал множество опасений у преданных фанатов и простых наблюдателей, оставаясь темной лошадкой индустрии, тем интереснее будет посмотреть на итоговый результат.

События «Хищника» образца 2018-го начнут разворачиваться спустя 30 лет после злоключений героя Арнольда Шварценеггера в оригинальной картине. Мальчик-аутист Рори в исполнении Джейкоба Тремблея случайно отправляет сигнал стае инопланетных тварей, тут же прибывающих в маленький американский городок. Против нового усовершенствованного вида хищников выступит отец мальчика по имении Квинн, который заручается поддержкой не самой лучшей компании в виде головорезов, одной ученой и бывших спецназовцев, однако именно Рори благодаря своим невероятным способностям к изучению языков (в том числе неземным) предстоит сыграть ключевую роль в межпланетном конфликте.

Свежая часть новой охоты, по заявлениям её создателей, не является ни перезапуском ни прямым сиквелом оригинальной картины, но меж тем будет учитывать накопленный лор вселенной. Доводы в будущем успехе или провале ленты есть с каждой из сторон: так заигрывание сценаристов с расширением вселенной вкупе со всеми этими генетическими апгрейдами пришельцев и аутичным персонажем со сверхспособностями заранее не придаёт поводов для оптимизма у массовой аудитории. С другой стороны тот факт, что студия выбрала именно Шейна Блэка на пост режиссёра внушает доверия: сценарист «Смертельного Оружия», «Последнего Киногероя» и «Железного Человека 3» как никто другой знаком с каноном серии, потому как принимал участия в написании сюжета к первому фильму и даже сыграл в нём роль. Ко всему прочему создатели обещают не заигрываться с аудиторией и возрастными рейтингами, а сделать «Хищника» брутальным и мрачным фильмом с гекалитрами как красной, так и зеленой крови.

В кинотеатрах с 13-го сентября.

Большой Кошачий Побег

Жанр: Мультипликационное комедийное приключение





Азиатская анимационная промышленность продолжает проникать в мировую культуру, добираясь до больших экранов всё в более отдалённых уголках планеты. Китайцы, как и мы, довольно трепетно относятся к домашним животным и снимают про них мультфильмы, например «Большой Кошачий Побег» будет посвящен приключениям урчащих и пушистых четвероногих.

Пухляш — обычный домашний кот, занимающийся типичными для представителей своего класса важными делами, а именно ест и спит, изредка прогуливаясь по уютной квартире, расположенной в высотке большого мегаполиса, пытаясь уследить за своим неугомонным сыном Шустриком. Последний, в отличие от своего отца, не может усидеть на месте и постоянно находит приключения на свой хвост. Так, мечтая попасть в сказочный кошачий рай, место, под названием Долина Розовых Снов, малыш собирает собственный летательный аппарат и убегает из дома. Теперь лежебоке Пухляшу в компании с волнистым попугайчиком придётся пуститься в полные юмора и опасностей приключения, встретиться со своими главными страхами, обрести новых друзей и отыскать Шустрика.

Для режиссёра и сценариста «Большого Кошачего Побега» Гэри Вана это уже третья анимационная лента в карьере, и первая, которая будет переведа на русский язык. Не стоит ждать от мультфильма откровений уровня работ Pixar — западная пресса называет Гэри Вана подражателем его западных коллег, однако это далеко не худший вариант для запоминающегося семейного времяпрепровождения.

В кинотеатрах с 13-го сентября.

Временные Трудности

Жанр: Драма о преодолении себя





«Временные Трудности» — вторая картина в карьере режиссёра Михаила Расходникова, ранее отметившегося лентой «Эластико», в которой будет поднята вечная тема отношений отцов и детей, а одной из центральных проблематик станет отношение общества к людям с врожденными заболеваниями.

Александр Ковалёв, в исполнении уже известного нам по участию в картинах «Притяжение» и «Три Мушкетера» Риналя Мухаметова, был рожден с диагнозом ДЦП в семье советского стахановца, дисциплинарного и хладнокровного отца в исполнении Ивана Охлобыстина. Не умеющий переносить и не принимающий человеческих страданий Ковалёв-старший берет на себя воспитание и лечение ребенка по принципу «Ты не болен — это временные трудности», заставляя своего сына сквозь боль и мучения выполнять обычные обязанности своих сверстников. Перенося чуть ли не армейский режим дома и переживая нападения и уколки одноклассников жизнь закаляет нашего персонажа; он уезжает из дома ненавистного отца и становится успешным бизнес-консультантом, меж тем продолжая невидимую для общества борьбу со своими проблемами. Но жизнь однажды вновь столкнет Александра со своим тираном-отцом, которым предстоит не самая приятная встреча в связи с новым заказом по работе.

«Временные Трудности» — довольно «тяжелое» кино не только (или столько) из-за социальной тематики, но, скорее, из-за прямолинейного повествования о трудном детстве с пафосным морализаторством в конце. С другой стороны центральный актёрский состав выкладывается на все сто, поэтому с точки зрения эмоциональной отдачи зрители точно не останутся равнодушны к истории Саши и его отца.

9 сентября в 16.00 в кинотеатре «Октябрь» состоится превью-показ фильма «Временные трудности» с участием сценариста и продюсера фильма Георгия Малкова.

В кинотеатрах с 13-го сентября.

Счастья! Здоровья!

Жанр: Свадебный переполох





Свадебные зарисовки — излюбленная тематика российского кинематографа, непременно собирающая кинозалы и неизменно окупающая затраты на кинопроизводство. Так создатели комедии положений «Счастья! Здоровья!» решили пойти ва-банк и разыграть в одном фильме сразу три бракосочетания!

По сюжету сразу три национальных свадьбы, татарская, русская и армянская, подготавливаются к своему апогею — встречи и подарков гостей, употреблению алкогольных напитков, торжественных пожеланий молодоженам, танцам и, конечно же, драке, без которой, как известно, обойтись ну просто невозможно. Вот только у разных пар события развиваются по-своему: для одних это только повод наконец собрать денег с праздничных подарков, для других вмешательство родителей полностью изменит настроение брачующихся, когда как третьи вынуждены столкнуться с невовремя вышедшим из тюрьмы бывшим бойфрендом невесты.

За создание фильма в ответе целый квартет режиссёров в лице Марка Горобца, Армана Марутяна, Леонида Марголина и Ваагна Хачатаряна. Среди актёров зрители узнают местных ТВ-звезд в лице Зои Бербер, героини «Реальных Пацанов», участников «Квартета И» и других телевизионных персонажей.

В кинотеатрах с 13-го сентября.

Что посмотреть дома: три картины-долгостроя

Центральным инфоповодом киноиндустрии последней недели является открытие юбилейного 75-го Венецианского фестиваля, где всё внимание зрителей приковано традиционно «сильным» списком номинантов, среди которых новые работы Дэмиена Шазелла, Йоргоса Лантимоса, братьев Коэн, Альфонсо Куарона, Жака Одиара и других, а одной из самых обсуждаемых тем, ожидаемо, является появление в программе фильмом от Amazon и Netflix. В то время, когда Канны бойкотируют стримминг-сервисы, Венеция удачно воспользовалась моментом и демонстрирует сразу семь фильмов этих компаний. Среди них «Другая сторона ветра» великого Орсона Уэллса, картина, съёмка которой начались в далёком 1970-м году, но из-за превышения бюджета не была закончена и отправлена инвесторами пылиться на полках парижского склада. Теперь, спустя почти 50 лет, коробки с плёнкой удалось найти, восстановить и осуществить невероятной сложности монтаж. Премьера «Другой стороны ветра» случится в ноябре в цифровом кинозале Netflix, а мы решили отрекомендовать вам другие три картины-долгостроя, производство которых, казалось, было бесконечным.





«Судьба» Доминика Монфери — сюрреалистичная анимационная лента, производство которой началось ещё в 1945-м году. Амбициозный проект двух титанов, мультипликатора Уолта Диснея и живописца Сальвадора Дали, суммарным хронометражом в скромные 6 минут, смог добраться до больших экранов спустя почти 60 лет, лишь в 2002-м году.

Конечно, два гения не смогли ужиться вместе. Дали запросил кругленькую сумму за своё участие в проекте и настаивал на том, чтобы «Судьба» не стала достоянием Диснея, когда как последний не смог завершить работу над мультфильмом из-за финансовых проблем, возникших в послевоенную эпоху: тогда аниматору приходилось «работать в ноль» и рисовать множество лент по заказу правительства. Собранная из огромного количества раскадровок «Судьба» была восстановлена и даже номинирована в 2004-м году на Оскар.

«Безумный Макс 3» образца 1985-го года был тепло принят публикой, поэтому создатель франшизы Джордж Миллер не намерен был останавливаться на достигнутом. Хитрыми лазейками ему удалось вернуть себе права на сериал, которые принадлежали студии Warner, и начать работать над новым фильмом 1997-м. Производству картины катастрофически не везло: сначала теракты 11-го сентября 2001-го резко подняли курс австралийского доллара к американскому, из-за чего съемки фильма в австралийских пустошах стали слишком дорогими, а уже чуть не стартовавшим в 2003-м съемкам в Намибии помешало правительство США, ужесточившее условия транспортировки и пребывания в данной местности.

Замороженному после начала войны в Ираке проекту, казалось, уже не суждено увидеть свет, в том числе и из-за постаревшего Мэла Гибсона, однако заменив и отдав его роль Тому Харди, режиссёру удалось начать процесс съемок картины в июле 2012-го, в результате чего фильм с заголовком «Безумный Макс: Дорога ярости» стал самым стильным и безумным боевиком последних лет, сумевшим завоевать шесть статуэток Оскар.

Основанный на реальных событиях, описанных ежедневной газетой Dallas Morning News, фильм «Даллаский Клуб Покупателей» начал свой путь ещё в 1992-м году, когда драматург Крейг Бортен начал писать сценарий для байопика. Последний был посвящён истории Рона Вудруфа, электрика из Техаса, у которого в 1985-м был диагностирован СПИД, но вместо отведенных врачами 30 оставшихся дней центральному герою, не пожелавшему мириться с таким приговором, удалось прожить более семи лет. Вместо того, чтобы впасть предсмертное горе, Вудруф начинает принимать нетрадиционные лекарства, не одобренные фармацевтической индустрией. Совмещая в себе неимоверную тягу к жизни и коммерческую жилку, герою этих строк также удаётся выстроить собственный подпольный бизнес по продаже таких лекарств другим ВИЧ-инфицированным.

Ещё успев лично пообщаться с Роном Вудруфом в 1992-м году, Крейг Бортен работает над сюжетом фильма, но из-за финансовых трудностей вынужден отложить его «до лучших времен», когда в 2001-м права на его экранизацию приобрела студия Universal. Из-за многочисленных нюансов, выискивания бюджетных средств, а также юридических тонкостей и проволочек, производство киноленты начнётся только в 2011-м, когда как финальная версия фильма за авторством режиссёра Жан-Марка Валле увидит свет ещё спустя два года, впоследствии завоевав три статуэтки Оскар и массу лестных отзывов как со стороны критики, так и зрителей.