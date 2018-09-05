Превышали скорость, не включали фары. Более 60 нарушений ПДД выявила ГАИ при отработке автодороги М-5 «Минск — Гомель»

  • 05 сентября 2018, 12:36
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31 августа сотрудниками ОГАИ Гомельского, Буда-Кошелевского, Жлобинского и Рогачевского РОВД была проведена массированная отработка автодороги М-5 «Минск — Гомель», направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка, а также на раскрытие преступлений.

В результате рейдовых мероприятий, проведенных сотрудниками, выявлены более 60 нарушений ПДД, в том числе: 

  • 2 водителя оказались «бесправными», 
  • 13 водителей управляли транспортным средством не имея разрешения на допуск к участию в дорожном движении, 
  • 1 водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
  • 24 водителя двигались с нарушением скоростного режима, 
  • 16 водителей двигались без включенного ближнего света фар во время проведения республиканского профилактического специального комплексного мероприятия «Внимание, дети!».


УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Места: Гомель (23342), Минск (5958)

Метки: Авто (5742)

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