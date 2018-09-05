Гомельчанин организовал канал поставки наркотиков из России в Беларусь

В управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома поступила оперативная информация о том, что 42-летний житель Гомеля создал канал поставки из Российской Федерации в Республику Беларусь особо опасных наркотических средств. Употребляет их сам, а также сбывает наркозависящим лицам.

Оперативники провели специальные мероприятия, отследили путь его передвижения. Через некоторое время, при перевозке дурмана, на автодороге Минск — Гомель, возле деревни Белица, с участием сотрудников ГАИ, ОМОНа остановили автомашину, на которой передвигался наркодилер и задержали его.

В карманах верхней одежды подозреваемого, ручной клади были обнаружены полиэтиленовые пакетики с амфетомином, кокаином, гашишом, марихуаной. Он пояснил, что наркотики приобрёл в Москве для личного потребления. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 и части 2 статьи 328-1 УК Республики Беларусь (незаконный оборот особо опасных наркотических средств и незаконное перемещение через Государственную границу Беларуси особо опасных наркотических средств).

Недавно состоялся суд, который признал гражданина виновным в незаконном с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке наркотических средств и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии с усиленным режимом. Там же он будет проходить лечение синдрома зависимости от наркотических средств и психотропных веществ. У него также конфискован в доход государства автомобиль «БМW 750».

Осужденный с приговором не согласился и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.