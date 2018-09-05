В Гомеле задержали жителя Севастополя, который обокрал минчанку, приютившую его на ночь

Гомельская милиция задержала неблагодарного гостя из Крыма.

Минчанка сообщила, что 17 августа по просьбе своей знакомой она оставила на ночлег мужчину, а утром 18 августа обнаружила пропажу 800 долларов, планшета и фотоаппарата.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 36-летнего севостопольца задержала гомельская милиция. Он находится в СИЗО.