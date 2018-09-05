В Гомеле задержали жителя Севастополя, который обокрал минчанку, приютившую его на ночь

  • 05 сентября 2018, 12:11
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Гомельская милиция задержала неблагодарного гостя из Крыма.

Минчанка сообщила, что 17 августа по просьбе своей знакомой она оставила на ночлег мужчину, а утром 18 августа обнаружила пропажу 800 долларов, планшета и фотоаппарата.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 36-летнего севостопольца задержала гомельская милиция. Он находится в СИЗО.


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Места: Гомель (23342)

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