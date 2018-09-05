Квест «Как обойти заграждение на Интернациональной» открыт. Гомельчанка пожаловалась на ремонтные работы — фото

На улице Интернациональной возле дома № 3 ведутся работы с участием автовышки. Читательница «Сильных Новостей» рассказала, что наблюдает это уже не первый день.

Мать трехмесячного ребенка пишет, что часто ходит этой дорогой. «Хочется спросить у тех, кто задумал данные ремонтные работы, как мне маме с коляской обойти данное заграждение? Судя по всему, мне предлагают это сделать по проезжей части. Я здравомыслящий человек и подвергать такому риску своего ребенка и себя не могу. По траве я сделать этого тоже не могу, так как там крутой склон», — поделилась женщина проблемой в сообщении.







По ее словам, рабочие зачастую просто сидят в машине с опущенной вышкой. Обходить заграждение по проезжей части вынуждены не только взрослые, но и дети.

Напомним, что реконструкция улиц Интернациональной и Кирова в Гомеле вызвала неоднозначную реакцию у горожан. Независимые специалисты не единожды отмечали, что расширение проезжей части и реконструкция вообще сделана без учета интереса пешеходов и велосипедистов и улицы отданы «на откуп» автолюбителям.