В Гомеле за ночь угнали два автомобиля, подозреваемых задержали

В Советском районе вечером гомельчане-автолюбители оставили свои машины на парковке около жилых домов. Однако утром их ждал неприятный сюрприз — авто на месте не оказалось.

Один из водителей тут же сообщил об угоне в милицию, второй — о сломанном замке автомобиля. К слову, оба пострадавших нашли свои машины в соседних дворах и у обеих был сломан дверной замок.





Учитывая одинаковые обстоятельства и тот факт, что преступления совершались во дворах, находящихся недалеко друг от друга, следователи пришли к выводу, что это дело рук одних и тех же злоумышленников. И оказались правы.

Они обнаружили улики, которые привели к подозреваемым: ими оказались 17-летний подросток из Урицкого и 23-летний парень из поселка Пионер Гомельского района, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.





В отношении парней возбуждено уголовное дело по статьям «Угон» и «Кража». Впрочем, им не впервой нести ответственность за содеянное: у каждого их них уже есть судимость за плечами.