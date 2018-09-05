В Гомеле пройдет международная выставка «Золотая Кошка»

Международная выставка «Золотая Кошка Гомеля—2018» пройдёт в Гомеле 8 и 9 сентября.

С 10.00 до 18.00 в просторном зале ДК Железнодорожников от ведущих заводчиков Беларуси, стран СНГ и Европы соберутся лучшие кошки разнообразных пород и окрасов: скоттиш-фолды (шотландские), рексы, сфинксы, азиатские, мейн-куны, рэгдоллы, норвежские лесные кошки, сиамские, ориентальные, тайские, сейшельские, сибирские, европейские, бобтейлы, петерболды и другие.

Гостей выставки ожидают форум-презентация по вопросам питания, ухода, ветеринарии питомцев, мастер-классы от ведущих экспертов-фелинологов и развлекательное шоу с конкурсами и приятными сюрпризами. В основной программе выставки организаторы — ФОО «Мистер Кот», под эгидой Всемирной федерации кошек (WCF) — проведут многочисленные ринги взрослых кошек, юниоров и котят, конкурс красоты «Мистер Кот и Мисс Кошка» и определят «Золотую Кошку Гомеля».