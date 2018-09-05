В Гомеле Daewoo Matiz сбил велосипедиста

Вчера днем под колеса автомобиля попал очередной поклонник двухколесного транспорта.

Происшествие случилось примерно в 14.10 около дома № 2 по пл. Победы. 77-летний водитель на Daewoo Matiz выезжал со двора из арки, велосипедист же переезжал данный заезд.

Избежать столкновения не удалось.

36-летний велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован. К счастью, травмы оказались не серьезными: после осмотра и оказания первой медицинской помощи его отпутсили домой, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.