В Гомеле Daewoo Matiz сбил велосипедиста

  • 05 сентября 2018, 10:16
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Вчера днем под колеса автомобиля попал очередной поклонник двухколесного транспорта.

Происшествие случилось примерно в 14.10 около дома № 2 по пл. Победы. 77-летний водитель на Daewoo Matiz выезжал со двора из арки, велосипедист же переезжал данный заезд.

Избежать столкновения не удалось.

36-летний велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован. К счастью, травмы оказались не серьезными: после осмотра и оказания первой медицинской помощи его отпутсили домой, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


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