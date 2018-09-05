Началось? В Гомельской области уже два района с зарплатой выше $500

Белстат опубликовал данные о средней заработной плате в Гомельской области в июле 2018 года.

Согласно представленным данным, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Гомельской области составила 879 рублей. По сравнению с прошлым месяцем средняя зарплата выросла на 19 рублей.

В долларовом эквиваленте средняя зарплата работников Гомельской области в августе составила $443, что является повторением декабрьской зарплаты прошлого года.

В разрезе регионов размер средних заработных плат распределен неравномерно.

Самым же «высокооплачиваемым» вновь оказался Речицкий район, где средняя заработная плата впервые перешагнула рекорд декабря 2017 года и составила 1040 рублей или $524

Впервые 500-долларовый рубеж преодолела средняя заработная плата в Жлобинском районе, составившая в июле $511.

Совсем немного до обещанных «пятисот» не хватает жителям Мозырского района, что начисленная среднемесячная зарплата составила уже $497.

Теперь самым «низкооплачиваемым» регионом области стал Кормянский район, где средняя зарплата составляет всего 671 рубль.