«Фантастическая ночь» пройдет в библиотеке имени Герцена

«Фантастическая ночь» пройдет в центральной городской библиотеке им. Герцена 7 сентября с 18.30 по 22.00.

Ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» в 2018 году выступает в поддержку литературы в жанрах фантастики и фэнтези. Об этом корреспонденту телерадиокомпании «Гомель» сообщили в администрации библиотеки.

Библиотека имени Герцена приглашает всех желающих отправиться навстречу фантастическим, полным тайн мирам. Совершить путешествие во времени гостям Библионочи поможет ТАРДИС — машина времени, которая может доставить своего пассажира в любую точку времени и пространства.

С помощью ТАРДИС гости совершат путешествие в прошлое и будущее нашего города, побывают на порталах «Звездные войны», «Нашествие роботов», «Хоббитания» и примут участие в конвенте белорусской фантастики с участием известных белорусских фантастов. На мероприятии будут работать выставки живописи и фотографии Сергея Ковриго «Параллельная реальность», Михаила Гута «SETI@Home.Gomel» или паранормальные места Гомеля, Эльги Поповой (Витебск) «Волшебство в ладошке» и фантасмагориями Ивана Попова.

Библионочь предусмотрела для самых активных путешественников во времени множество интерактивных зон с играми, викторинами, квестами. Уставшие путники смогут отдохнуть в корчме «Лавігрош» и антикафе «Ведьмин ковен». Перед входом в антикафе есть необходимость получить консультацию от мастеров оберегов.

Настоящее путешествие в будущее робототехники предлагает для детей и взрослых портал «Нашествие роботов». Площадка «Я, робот» представляет собой выставку-демонстрацию роботов и новейших достижений науки и техники от компьютерной академии «Шаг», детского центра научных открытий «Иннопарк», малой академии технологий будущего «Старт». Все гости площадки в режиме реального времени станут участниками настоящего состязания роботов и даже смогут попробовать поуправлять роботами.

Юные гости Библионочи смогут совершить самое увлекательнейшее путешествие в фэнтези-вселенную «Страна хоббитов» и «Волшебное кольцо».

Интригующая площадка Библионочи — мини Конвент фантастики. Приглашаем Всех поклонников фантастического жанра на круглый стол с участием писателей-фантастов Ольги Громыко (Минск), Ники Ракитиной (Гомель), Сергея Лифанова и Инны Кублицкой (Гомель), Виталия Кулика (Калинковичи), Надеи Ясминска (Минск).

У всех почитателей творчества писателей-фантастов будет возможность узнать интересные факты из жизни авторов, а также приобрести книги и получить автограф любимого писателя на автограф-сессии.