На проспекте Ленина при ремонте кровли многоэтажки обнаружили две гранаты времен ВОВ

Две гранаты времен Великой Отечественной войны обнаружены во время ремонтных работ на проспекте Ленина.

ЧП произошло около часа назад. В доме № 28 на проспекте Ленина при разборе старых конструкций кровли рабочие обнаружили две гранаты РГД-33 советского производства времен Великой Отечественной войны.

На месте работают милиция, МЧС, группа разминирования в/ч 5525. Был эвакуирован 21 житель дома, а также работники расположенного здесь магазина, дорогу перекрыли.



























