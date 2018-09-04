На проспекте Ленина при ремонте кровли многоэтажки обнаружили две гранаты времен ВОВ

  • 04 сентября 2018, 18:36
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Две гранаты времен Великой Отечественной войны обнаружены во время ремонтных работ на проспекте Ленина.

ЧП произошло около часа назад. В доме № 28 на проспекте Ленина при разборе старых конструкций кровли рабочие обнаружили две гранаты РГД-33 советского производства времен Великой Отечественной войны.

На месте работают милиция, МЧС, группа разминирования в/ч 5525. Был эвакуирован 21 житель дома, а также работники расположенного здесь магазина, дорогу перекрыли.









Дарья Стрельченко, фото - Анна Пащенко, Гомельские ведомости
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