«Они собираются отнять легкие нашего района»: объявлены общественные слушания по уплотнительной застройке на «Старом Аэродроме» (видео)

Очередной строительной площадкой должен стать уникальный уголок живой природы в районе озера «Бобриха» и улицы Юбилейной.

Заповедник в центре Гомеля

После того, как в официальных СМИ появились сообщения о проведении публичного обсуждения этого проекта, в редакцию СН стали поступать письма и звонки читателей с просьбой пояснить ситуацию. Поскольку место предполагаемого строительства было указано как «район Дворца легкой атлетики по улице Юбилейной», то люди просили конкретизировать площадку застройки. Многих взволновало предположение, что под снос попадет зеленая, фактически — парковая зона по улице Юбилейной, включая густо засаженный деревьями участок между спорткомплексом и бывшим ДК глухих. Так это или нет?

Попробуем разобраться в ситуации.

На стендах, выставленных в администрации Железнодорожного района, площадкой под застройку показаны территория между бывшей пойменной террасой и железнодорожной веткой «Гомель хозяйственный — элеватор», участок частного сектора со стороны Прудка и район спорткомплекса «Динамо». Основное строительство должно развернуться на пространстве между бывшим правобережьем Сожа и железной дорогой. Это — последний незастроенный участок «Бурого болота».





Болото это образовалось на месте старого русла реки Сож. О том, что люди селились здесь с древних времен, свидетельствует городище раннего железного века на мысу за «Динамо».

К началу 1970-х годов институт «Гомельгражданпроект» разработал проект гидронамывных площадок под дальнейшую застройку Гомеля. Это был один из первых такого рода экспериментов в БССР. По всему Бурому болоту, по которому еще сравнительно недавно волки подходили прямо к окраинам Гомеля, протянули стальные трубы. По ним мощные земснаряды стали гнать песок с соседних озер. Намыв песка и его осадка проходили на протяжении нескольких десятилетий. В начале 80-х началось строительство микрорайона «Волотова» (11-й микрорайон), в начале 90-х — «Мельников луг».

А вот участок болота, прилегающий к «Старому аэродрому», рассматривался для использования под спортивные сооружения и зону отдыха. Крутые склоны здесь можно было оборудовать под трибуны стадиона, внизу разбить зеленые дорожки. Не случайно в 1978 году наверху было начато строительство легкоатлетического манежа «Динамо» — на основе гнуто-клееных деревянных конструкций по проекту главного конструктора «Гомельгражданпроекта» Максимовича и инженера Маженштейна.









При этом Бурое болото упорно сопротивлялось. Его значительный участок так и не удалось засыпать. Старожилы рассказывали, что тонны песка здесь словно уходили в бездну. Криницы, бьющие вдоль всего обрыва, включая родник, получивший в наше время название «Святой источник», исправно наполняли его водой.

СН сообщали, что в последние годы болото даже стало «оживать». Только благодаря системе водоотводных труб и каналов здесь удавалось поддерживать определенный баланс и сбрасывать часть подземных, талых и дождевых вод в Сож.

Большая часть той территории сегодня покрыта густыми зарослями, местами — настоящими дебрями. Здесь также имеется естественный водоем, ставший излюбленным местом отдыха жителей «Старого Аэродрома», «Забега» и 17-го микрорайона. Это — озеро «Бобриха».

Свое имя в народе это озеро получило потому, что еще в 80-е годы тут жили бобры и стояли их хатки. Очевидцы говорят, что в середине Бурого болота, за почти непроходимыми зарослями, есть еще одно озеро. И совсем недавно тут также видели краснокнижных бобров. Кроме этого, на Буром болоте до сих пор живут утки, куропатки, зайцы. В густом кустарнике — раздолье для самых различных видов птиц. Встречаются ужи, иногда —весьма впечатляющих размеров. Богат и растительный мир. Например, здесь в изобилии произрастает облепиха — хоть промышленную заготовку организуй ее целебных ягод. Одним словом, эта местность представляет собой уникальный уголок живой природы, чудом сохранившийся практически в центре города.

В 2010 году, по просьбе местных жителей, активисты Оргкомитета Белорусского социального движения «Вместе» («Разам») и Белорусской партии «Зеленых» собрали подписи за очистку озера «Бобриха» и благоустройства этой территории. При этом предлагалась не бездумная вырубка и «закатывание» земли в бетон и плитку, а организация ландшафтного заказника — с максимально бережным отношением к живой природе. К сожалению, эти предложения не были услышаны.

Генеральный план развития Гомеля в 1970-е годы также предполагал открытие в микрорайоне «Пролетарский луг» нескольких парков.

Порядок на болоте

Сегодня на месте зыбких топей предлагается соорудить целый город. Он будет представлять около двух десятков жилых зданий, многоуровневых парковок и так далее. Если «Старый аэродром» и «Мельников луг» переняли прежние названия этой местности, то будет ли этот новый район называться «Бурое болото» или «Бобруха» — не известно. Насколько можно судить по схеме, некоторые жилые комплексы напоминают элитные дома типа «танхаус». Под снос пойдет также прилегающий частный сектор.

А что же с фактически парковой зоной на улице Юбилейной? Здесь тоже предполагается строительство. В пояснениях к схеме сказано, что на возвышенности возле Дворца легкой атлетики будет построена улица из жилых зданий блокировочного типа. В 2006-м году за спорткомплексом «Динамо» снесли гаражи. Их владельцы пытались организовать сопротивление, перегородили дорогу. К месту протеста даже вызывали милицию. В конце концов, «гаражники» сдались. В официальном ответе из горисполкома им было обещано, что на этом месте будут построены «спортивные сооружения для детей». С того времени это место фактически пустует.









При этом в посадке деревьев на зеленой зоне на улице Юбилейной участвовали многие жители микрорайона. В 1983 году здесь был разбит настоящий парк, зеленые саженцы высаживали дети из СШ № 8, 30, 44. Об этом свидетельствует и сохранившийся здесь камень о закладке парка «Юбилейный». В 2000-х годах владельцу частной автостоянки у ДК глухих не разрешили асфальтировать площадку — со ссылкой на лесопарковую зону. Но на нынешней схеме эта местность показана уже как «территория озеленения общего пользования». А следовательно, она подлежит застройке. Когда произошли изменения в ее статусе?

К сожалению, связаться с архитектором Железнодорожного района по телефону, указанному в объявлении про общественные слушания, нам не удалось.

Что касается жителей, то их мнения по поводу предстоящей застройки — разные. Есть и такие, которые считают, что давно пора «навести порядок на болоте». Дескать, там «бомжи живут» и так далее. Большинство же высказывается против коммерческого строительства.

Житель района «Старый Аэродром» Дмитрий говорит:

— Они собираются отнять легкие нашего района. Зеленая территория, предполагаемая к строительству, являлась фактически зоной рекреации. Из-за постоянных вырубок под коммерческую застройку Гомель и так вышел на одно из первых мест по уровню загрязненности воздуха в Беларуси. Например, многие жители считают, что данный участок самой природой больше приспособлен под создание там зоны отдыха, а не для возведения очередных многоэтажных коробок. А что касается строительства на территории фактического парка «Юбилейный», то, на мой взгляд, это недопустимо с любой точки зрения.

Валерий Слепухин, общественный активист:

— Проектировщикам можно задать много вопросов. Например — к какой административной единице будет относиться данная застройка? К каким коммуникациям будет подключена? Почему проект выполнен на старых планах, без учета некоторых построенных здесь зданий? Какими объектами социальной инфраструктуры будут обеспечены новые дома? На схеме показан только один детский садик. Но хватает ли там необходимого персонала и мест? Уже на данном этапе чувствуется острая нехватка детских садов и школ, поликлиник и зон отдыха в соседнем микрорайоне № 17.

И что будет с компенсационной высадкой, ведь в данном проекте нет зеленых зон? Где и в какой части города будут высажены деревья взамен срубленных? В данном проекте отсутствуют также велодорожки. Будет застроен частный сектор, а далеко не всем его жителям этого хотелось. Будет ли сквер «Юбилейный» приведен в должный порядок? Хорошо известно, что болота — это наши «легкие». С учетом ухудшающейся экологической обстановки вопрос загрязнения воздуха становится все более острым. Самым же важным, на мой взгляд, является то, что вынесенному на обсуждение проекту не предусмотрена альтернатива. А ведь можно было предложить и варианты, учитывающие пожелания населения. Тогда бы это был по-настоящему конструктивный диалог между обществом и властью.

К тому же детский садик показан на детальной схеме на месте частного сектора. Как известно, его снос и застройка может занять гораздо больше времени, чем возведение жилых домов на свободных площадках. Куда все это время будут ходить дети?

Отдельную проблему представляет устойчивость грунтов на месте болота. Мы уже говорили, что в прошлом создать здесь сплошную гидронамывную подушку так и не получилось. Будут ли новые высотные дома ставить на сваи? В любом случае, с учетом предстоящих водоотводных и земляных работ, стоимость проекта должна быть существенной.

И сейчас тот участок местности отличается чрезвычайной влажностью. Удастся ли победить сырость при новой застройке? Избавиться от комаров и мошек? Как скажется на комфортности жилого района наличие вплотную к нему линии железной дороги? Пусть и с малой интенсивностью движения.

При этом активисты замечают, что в районе «Мельников луг» и так «гуляет» предостаточно свободных площадей под строительство. Например, в 18-ом микрорайоне между весьма неплотной застройкой переменной этажности сохраняются огромные пустыри, ныне просто зарастающие кустарником и деревьями. Почему там не ведется строительство и благоустройство?

В районе же «Бобриного» озера можно организовать прекрасный ландшафтный парк — с естественными водоемами, детскими площадками, спортивными сооружениями и велодорожками, а на обрывистой террасе, где ранее было древнее городище, прекрасно смотрелась бы реконструкция деревянной крепости наших предков. Здесь также можно было создать не только заказник живой природы, но этнографическую площадку, куда можно перенести наиболее уникальные усадьбы из активно сносимого сейчас частного сектора. Деревянная резьба, предметы жизни и быта разных эпох нашли бы здесь прекрасное место для выставки. Все это значительно повысило бы привлекательность Гомеля для туристов, а значит, пополняло бы бюджет города в долгосрочной перспективе.

А самое главное — сохраненный зеленый массив обеспечивал бы людям приток кислорода и благоприятную экологию. Жители жилого микрорайона «Мельников луг», крайне перегруженного застройкой, автострадами и парковкой автомобилей, испытывающие колоссальные трудности с зонами отдыха и площадками для детей, были бы крайне благодарны за такой проект озеленения и благоустройства. Как и жители других районов, да и всего Гомеля.

Общественные слушания проходят в администрации Железнодорожного района по адресу: проспект Победы, 19, кабинет 301. Каждый неравнодушный житель Гомеля может в письменном виде оставить в урне свое обоснованное мнение — «за» или «против» проекта коммерческой застройки зеленой зоны в районе улиц Юбилейная-Подгорная. Слушания будут проходить до 16 сентября.

Инициативная группа граждан (координатор Валерий Слепухин) и Белорусская партия «Зеленые» будут проводить сбор подписей по этой проблеме в четверг, 6 сентября с 18.00 у ДК Глухих по улице Юбилейной.