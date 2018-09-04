Белстат рассказал, сколько тратит на жизнь среднестатистическая семья на Гомельщине

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни средняя белорусская семья в первом полугодии 2018 г. располагала 1170 рублями в месяц на одно домохозяйство. В Гомельской области располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 047,9 рубля в месяц.

Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство в средне по Беларуси составили 1104,8 рублей, из которых 831,5 рубля (75,3%) приходится на потребительские расходы. В Гомельской области величина расходов гораздо скромнее — 978,5 рубля в месяц, из которых 750,6 рубля (76,7%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств Гомельской области доля расходов на питание составила 39,7%, на покупку непродовольственных товаров — 31,1%, на оплату услуг — 26%.

В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).