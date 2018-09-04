В Гомеле за рэкет задержали бывшего участника «банды Морозова»

Бывший участник ОПГ «Морозова» отмотал срок за решеткой, вышел досрочно на свободу 6 лет назад, но опыт минувших лет опять дал о себе знать: он принялся за старое.

В 2015 году предприниматель из Гомеля занялся совместным бизнесом с жителем Пинска, который вложил в дело 15 тысяч долларов. По началу претензий не было, однако, когда гомельчанин перестал отдавать пинчанину причитающиеся ему дивиденды, возник конфликт: пинчанин поставил вопрос о возврате вложенной им сумме, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Пинчанин был знаком с участником банды «Морозова» и даже жаловался на финансовые проблемы. Гомельчанин долго не думая предложил свою помощь: провел заочные переговоры с предпринимателем и встретился с ним на площади Восстания. Уговорить должника не удалось: тот от долга не отказывался, но и возвращать его было нечем. Тогда экс-«морозовец» вспомнил старые добрые времена: достал пистолет Макарова и передернул затвор пистолета.

К счастью, предприниматель еще при заочном разговоре почувствовал угрозу, сообщил об инциденте в милицию, поэтому личная встреча проходила под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Позже выяснилось, что пистолет был копией Макарова в пневматическом исполнении, но от ответственности это не спасет. Вместе с экс-«морозовцем» по делу проходит и пинчанин. Их будут судить по статье «Вымогательство», санкции статьи которой предусматривают максимальное наказание до 15 лет.



