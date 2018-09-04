Во дворце в парке откроется выставка гомельского бёрдвотчера Максима Шестакова

  • 04 сентября 2018, 13:29
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Красноголовый нырок (самец). Фото - Максим Шестаков

5 сентября в стенах Дворца Румянцевых и Паскевичей откроется выставка фотографа-бёрдвотчера Максима Шестакова.

Максим давно увлекается наблюдением за птицами. Его портреты пернатых часто становились достоянием СМИ. Фотограф входит в совет регионального отделения «Аховы птушак Бацькаўшчыны», является одним из администраторов сообщества «Фауна Гомеля», где регулярно публикует свои снимки.

На открытии выставки Максим Шестаков расскажет о бёрдвотчинге и своем опыте наблюдения за птицами. Официальное открытие состоится в 14:00 в юной галерее дворца.


gomel.today
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