Хотел спасти пешехода, а пострадала пассажирка. В Гомеле в автобусе упала бабушка

  • 04 сентября 2018, 12:58
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Вчера ранним утром водитель одного из гомельских автобусов резко затормозил — на дорогу внезапно вышел пешеход. Однако без пострадавших не обошлось: в автобусе упала пенсионерка.

Инцидент произошел примерно в 6.30 на остановке «Горэлектротранспорт». Как только все пассажиры вошли, водитель закрыл дверь и начал движение.

Вот тут-то перед ним и возник человек, внезапно выскочивший на дорогу. Резкое торможение спасло жизнь пешеходу, однако не сберегло здоровье бабушке, не державшейся в этот момент за поручни: 81-летняя женщина упала.

Водитель об инциденте в ГАИ не сообщил, но правда все равно всплыла наружу: женщина почувствовала ухудшения и обратилась в травмпункт, откуда и сообщили о ДТП инспекторам.


gomel.today
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Места: Гомель (23329)

Метки: Авто (5738), Происшествия (12806)

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