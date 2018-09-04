Хотел спасти пешехода, а пострадала пассажирка. В Гомеле в автобусе упала бабушка

Вчера ранним утром водитель одного из гомельских автобусов резко затормозил — на дорогу внезапно вышел пешеход. Однако без пострадавших не обошлось: в автобусе упала пенсионерка.

Инцидент произошел примерно в 6.30 на остановке «Горэлектротранспорт». Как только все пассажиры вошли, водитель закрыл дверь и начал движение.

Вот тут-то перед ним и возник человек, внезапно выскочивший на дорогу. Резкое торможение спасло жизнь пешеходу, однако не сберегло здоровье бабушке, не державшейся в этот момент за поручни: 81-летняя женщина упала.

Водитель об инциденте в ГАИ не сообщил, но правда все равно всплыла наружу: женщина почувствовала ухудшения и обратилась в травмпункт, откуда и сообщили о ДТП инспекторам.