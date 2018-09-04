Фотофакт: в днепровско—сожском заказнике пилят лес. Очевидец: «Короед не причем»

В редакцию «Сильных новостей» обратился обеспокоенный мужчина. Он утверждает, что в заказнике в междуречье Днепра и Сожа массово пилят лес.

Очевидец утверждает, что короед не причем, а под шумок борьбы с насекомым-вредителем вырубаются здоровые деревья.



