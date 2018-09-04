Фотофакт: в днепровско—сожском заказнике пилят лес. Очевидец: «Короед не причем»

  • 04 сентября 2018, 12:27
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В редакцию «Сильных новостей» обратился обеспокоенный мужчина. Он утверждает, что в заказнике в междуречье Днепра и Сожа массово пилят лес.

Очевидец утверждает, что короед не причем, а под шумок борьбы с насекомым-вредителем вырубаются здоровые деревья.



gomel.today
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Метки: Общество (31257)

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