«Новая технология ремонта». На Старом Аэродроме залатали выбоины в дороге строительным мусором

На проезжей части во дворах Советской, 97 корпусов 4 и 5 нашли интересный способ бороться с ямами. Колдобины просто засыпают кусками старого асфальта, кирпичом, мусором.

На странную технологию ремонта дорожного покрытия обратил внимание читатель «Сильных Новостей». «Отсутствие асфальта оказывается возможно заменить песком, глиной, пластами другого кускового асфальта, а люк, в связи с его редким открыванием можно вообще похоронить под слоем асфальтного лома», — поделился мужчина в своем письме в редакцию.



























