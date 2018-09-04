«Новая технология ремонта». На Старом Аэродроме залатали выбоины в дороге строительным мусором

  • 04 сентября 2018, 11:58
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На проезжей части во дворах Советской, 97 корпусов 4 и 5 нашли интересный способ бороться с ямами. Колдобины просто засыпают кусками старого асфальта, кирпичом, мусором.

На странную технологию ремонта дорожного покрытия обратил внимание читатель «Сильных Новостей». «Отсутствие асфальта оказывается возможно заменить песком, глиной, пластами другого кускового асфальта, а люк, в связи с его редким открыванием можно вообще похоронить под слоем асфальтного лома», — поделился мужчина в своем письме в редакцию.









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