«Счастливая покупка» разыграет более 7500 призов

Осень — идеальное время для шопинга. А совершить покупки и получить возможность выиграть 10 000 белорусских рублей приятно вдвойне. Встречайте девятый сезон рекламной игры «Счастливая покупка»! В этот раз организаторы разыграют более 7500 денежных призов на общую сумму 135 000 белорусских рублей, в том числе ТРИ ГЛАВНЫХ ПРИЗА по 10 000 рублей. Такого еще не было!

Рекламная игра «Счастливая покупка-9» проводится с 1 сентября по 30 ноября 2018 года на всей территории Республики Беларусь. В этом сезоне пройдут три розыгрыша (4 октября, 8 ноября и 7 декабря), в каждом из которых организаторы разыграют две с половиной тысячи призов по 10 белорусских рублей на мобильный телефон, сто призов по 100 белорусских рублей и ГЛАВНЫЙ ПРИЗ — 10 000 белорусских рублей.

Вы можете принять участие в игре любым из трех способов.

Первый способ:

— Купите любую продукцию торговых марок Conte elegant, Conte-kids, DIWARI;

— Вырежьте с ЛИЦЕВОЙ стороны упаковки логотип (Conte elegant, Conte-kids, DIWARI);

— Отправьте 3 (три) любых логотипа по адресу: 230026 г.Гродно, а/я «Счастливая покупка», указав на конверте следующие данные: ФИО (полностью, без сокращений), адрес, номер своего мобильного телефона в международном формате и наименование оператора (МТС, life:), velcom, ПРИВЕТ).

Второй способ:

— Купите продукцию с логотипом HAPPYBY.COM (список продукции см. на сайте happyby.com);

— Найдите промокод внутри упаковки;

— Зарегистрируйте 3 (три) промокода на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз.

Третий способ:

— Купите любые товары в интернет-магазине ConteShop.by, в магазинах торговой сети MINIMAX, фирменных магазинах Conte на сумму не менее 15 (пятнадцати) белорусских рублей (сумма к оплате с учетом предоставленных скидок, без учета стоимости доставки) в одном чеке (заказе);

— Получите промокод (у ConteShop.by) или кассовый чек (в магазинах «MINIMAX» и фирменных магазинах Conte);

— Зарегистрируйте промокод или чек на сайте happyby.com и получите шанс выиграть приз (один шанс за каждые полные 15 рублей в чеке или заказе).

Если вы успеете прислать логотипы или зарегистрировать промокоды и чеки до 30 сентября, то ваши шансы на выигрыш будут выше. Так как в первом этапе игры, как правило, число участников меньше, чем в последующих.

Подробнее об игре, призах и победителях прошлых сезонов «Счастливой покупки» на сайте www.happyby.com и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

Желаем вам счастливых покупок!





О компании

СООО «Конте Спа», производитель одежды, белья и чулочно-носочных изделий для женщин, мужчин и детей, на рынке с 1997 года. Компании принадлежат бренды Conte elegant, DIWARI и Сonte-kids, а также ESLI, специализирующийся на трикотажных изделиях для всей семьи.