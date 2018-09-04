К трём старожилам в Лебяжьем пруду дворцово-паркового ансамбля подселили четверых лебедей

Теперь семеро красавцев — шесть белых и один чёрный — рассекают по водной глади или нежатся на солнышке.

— Лебедей мы приобрели в Гродненском зоопарке, — рассказала генеральный директор дворцово-паркового ансамбля Ирина Пыркова. — Подумали, что трёх птиц маловато для такого большого пруда, и решили сделать гомельчанам подарок ко Дню города. Поскольку при знакомстве лебеди не нашли, как говорится, общего языка, стали драться, пришлось их разделить, чтобы адаптация новичков происходила постепенно. Приобретённые недавно птицы содержатся по парам, а хозяева втроём. К сожалению, найти чёрного лебедя очень сложно, поэтому единственному представителю такой породы у нас приходится грустить в одиночестве.

Мы подошли к пруду ко времени кормления птиц.





Специалист по уходу за животными дворцово-паркового ансамбля Олеся Ярото (на снимке) раскладывает еду по кормушкам у воды с самого утра. Лебеди, увидев кормилицу, подплывают, приветствуя крыльями. Корм для птиц — пророщенные пшеница и ячмень, хлеб, специальные добавки. В зимний период в рационе обязательно присутствуют овощи.

Конечно, увидев грациозных птиц, сердобольные посетители парка, особенно дети, не могут удержаться от того, чтобы не покормить их, несмотря на надпись о запрете и информацию об административной ответственности за его нарушение, согласно статье 15.9 КОАП Республики Беларусь. В воду летят кусочки попкорна, чипсов. Такой «щедростью» птицам можно нанести только вред.









Не лучше ли просто оказать спонсорскую помощь? Например, купить и подарить мешок семечек? Такие случаи в дворцово-парковом ансамбле были, и помощь всегда принимается с благодарностью.

О своих подопечных Олеся Ярото может рассказывать бесконечно. За два года работы изучила их повадки, дала птицам имена. Например, один лебедь охотно отзывается на ласковый призыв «Красавец». У белых лебедей хороший иммунитет, они более устойчивые, чем птицы другой окраски. Чёрные более разговорчивые. Живут лебеди до 9-12 лет при хорошем уходе. Обращаться с ними надо очень осторожно: увлечённые едой, птицы могут нечаянно пройтись клювом по рукам тех, кто пытается их погладить. Ночуют лебеди обычно на приступках домиков или внутри. Кстати, один из них абсолютно новый. Сотрудники вспоминают, что в период владения дворцово-парковым ансамблем князем Паскевичем домик для лебедей был выполнен в восточном стиле. Возможно, в перспективе получится сделать такой же. В холодный период года птицы квартируют в специальных помещениях областной ветеринарной станции.





Ирина Пыркова с улыбкой поделилась:

— Когда навещаем их, они нас узнают и начинают гоготать. Я обычно шучу: «То ли вы радуетесь нам, то ли жалуетесь?»





Приятные сюрпризы готовятся гомельчанам не только в этом самом романтическом уголке дворцово-паркового ансамбля. Идёт покраска фасада дворца. Все ремонтные работы выполняются согласно мероприятиям, запланированным на этот год. Благоустроена и приукрашена набережная Сожа. Гости, которые приедут на фестиваль хореографического искусства «Сожскі карагод», смогут по достоинству оценить красоту дворцово-паркового ансамбля. Добро пожаловать!











