Веселая компания и бесплатные тренировки. В Гомеле идет набор в команду по регби

Лето прошло, однако это не значит, что можно заново запастись булочками и забыть о фигуре. Самое время начать готовиться к следующему пляжному сезону и всерьез заняться спортом. У парней и девушек появился отличный шанс привести свои формы в порядок, причем совершенно бесплатно.

В Гомеле команда по регби «7 Lynx» приглашает новых участников. Не важен возраст, телосложение и уровень физической подготовки. Вполне достаточно желания заниматься спортом и двигаться навстречу новым достижениям. Единственное уточнение — для желающих до 18 лет нужно разрешение от родителей.

— Игра требует быстро принимать смелые решения и приводить их к действиям, а также воспитывает настойчивость, решительность и самообладание, — рассказывает капитан женской команды Светлана Русинович.

Тренировки по регби не требуют практически никаких финансовых затрат. На первых парах достаточно удобной формы. В дальнейшем нужно будет приобрести капу, но и эта покупка серьезно не ударит по карману — можно вложиться в сумму до 7 рублей.

Тренировки проходят дважды в неделю по вечерам. В теплое время года команды встречаются на стадионе «Луч», как только похолодает ребята тут же переберутся в манеж на Юбилейной.

Узнать расписание тренировок можно по телефонам: