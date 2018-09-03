«Не могу всю жизнь прятаться»: в Гомеле пьяная водительница попала в ДТП и подалась в бега с 6-летним сыном

Эта история началась в ночь с 1 на 2 августа прошлого года. 31-летняя гомельчанка проводила время за бутылкой горячительного, когда ей позвонила подруга и попросила забрать ее вместе с сожителем откуда-то на машине.

Недолго думая, женщина взяла с собой 6-летнего сына — не оставлять же дома одного — и отправилась в ночь. На обратном пути машину с пьяной водительницей за рулем, ребенком и еще двумя людьми остановили сотрудники ГАИ. Естественно, без оформления административного протокола не обошлось. Пока женщина проходила эту процедуру, ребенок находился с ней. Друзьям же пришлось добираться до дома самим.

Авто доставили на штрафстоянку. А когда нарушительницу, наконец, отпустили, она вызвала «трезвого водителя», который отвез ее с ребенком домой. Вот только приключения женщины на этом не закончились.

Около 5 утра того же дня она встретила того самого сожителя подруги, села за руль своей же машины и вместе с ним поехала в магазин «Евроопт» — за добавкой. Охрана магазина сообщила в милицию о пьяной водительнице, но едва заметив сотрудников ГАИ, женщина решила скрыться. На скорости она не справилась с управлением и врезалась в опору моста.

— В результате ДТП и водитель, и пассажир с тяжкими телесными повреждениями были доставлены в больницу, где в крови женщины обнаружили 3,2 промилле, что соответствует тяжкой степени опьянения. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, — рассказал старший прокурор отдела прокуратуры области Артур Морозов.

Спустя полтора месяца она выздоровела, осознала последствия своего поступка и... снова попыталась сбежать от правосудия. Будучи гражданкой России, вместе с ребенком уехала из страны. Правоохранители объявили беглянку в розыск, а спустя почти год, на прошлой неделе, она сама явилась к следователям со словами: «Не могу всю жизнь прятаться».

Первый заместитель прокурора области Александр Дроздов санкционировал заключение ее под стражу. Так что передумать и податься в бега в третий раз у женщины не получится.