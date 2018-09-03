Кто станет «Работодателем года-2018»? В Беларуси стартовал второй этап конкурса

Согласно принятой программе начался второй этап конкурса «Работодатель года-2018», который предполагает формирование Экспертного совета. Сейчас он уже в полном составе и готов приступить к своим обязанностям. Образовательный центр «Лидер» провел большую работу, прежде чем собрал коллектив экспертов — высококлассных специалистов, имеющих большой опыт управленческой деятельности. В экспертный совет, как всегда, вошли как руководители высокого уровня, так и сотрудники отдела персонала, т.к. подбор новых работников является их первоочередной задачей.

В состав совета вошли люди, работающие в различных бизнес-отраслях. Они будут оценивать конкурсантов по 13 критериям, среди которых уровень заработной платы, предоставленные компанией возможности для самореализации сотрудников, различные способы мотивации их труда, стабильность компании на рынке. Помимо этого учитываются атмосфера в коллективе, уровень корпоративной культуры, условия работы, возможности роста для молодежи, гибкость рабочего графика и т.д.

Председателем Экспертного совета стал Сергей Сулимов, основатель образовательного центра «Лидер», самого крупного в Беларуси среди подобных организаций, школы EnglishPapa и других проектов.

В состав Совета вошли также:

Алексей Граков, консультант в ICOHeadStart, совладелец компании VironIT и сервисов Unisender и Sms.by.

Алексей Немкович, директор ООО «Административный ресурс». Имеет опыт работы в области консалтинга в сфере управления персоналом более 6 лет.

Татьяна Лисицкая, директор компании «MASMI», занимающейся исследовательской деятельностью на международном уровне. Член ассоциации ESOMAR. Автор университетских курсов «Маркетинговые исследования», преподаваемых в бизнес-школе ИПМ.

Антонина Ващило-Кутас, бизнес-тренер и консультант в сфере управления персоналом, имеющая 4-летний опыт работы на управленческих должностях и 7-летний опыт работы в управлении персоналом.

Наталья Непевная, руководит управлением кадров БГУ. Входит в число основателей инновационного образовательного проекта-площадки HR-университет БГУ. Опыт работы в области кадрового обеспечения более 20 лет.

Наталья Чайлытко, директор, владелец ООО «Кадровый центр «Статус». Профессиональный психолог, эксперт в области графологии и психологии менеджмента, консультант по вопросам кризисной психологии. Более чем 17-летний опыт работы.

Наталья Хаустович

Заведующий кафедрой экономики и управления ВШУБ, кандидат экономических наук, доцент, автор более 30 печатных работ. Руководитель магистерской программы «Инновационная экономика и управление развитием бизнеса».

Александр Мудрик, директор Бизнес-школы «Здесь и Сейчас», кандидат технических наук, доцент, «HR-персона года» по результатам конкурса «НR-бренд 2015». Эксперт в области управления человеческими ресурсами. Ирина Ясюченя, партнер отдела персонала Международного автомобильного холдинга Атлант-М, опыт работы в этой сфере более 15 лет. Коуч, спикер.

Ольга Адаменко, медик, специализируется в области психиатрии, наркологии. Опыт работы более 15 лет.

Лора Ункуца, начальник отдела подготовки и развития персонала ОАО «Белинвестбанк». Карьерный коуч. Опыт работы в коммерческих и бюджетных организациях Беларуси и России в сфере управления персоналом более 8 лет. Карьерный коуч, успешно помогающая людям достичь поставленных целей.

Ксения Садовская, начальник Управления по работе с персоналом «Бел Фуд Сервис» — официального представителя сети KFC в Республике Беларусь. Экспертность: выстраивание бизнес-процессов по подбору, адаптации, развития персонала, его удержанием, политика компенсацией и льгот, КСО. Опыт работы в финансовых организациях.

Олег Чумаков, эксклюзивный директор ГК, партнер в Polontech LLC и TOPEXPERT. Консультант EBRD. Опыт более 5 лет в области управленческого консалтинга.

Юлия Певзнер, в течение восьми лет HR-директор в отеле «Hampton by Hilton Minsk» гостиничной сети Hilton. Опыт в сфере управления персоналом 13 лет.

Светлана Ермоленко

Психолог и бывший руководитель Центра карьеры образовательного центра «Лидер» с пятилетним опытом работы в сфере подбора персонала. Наталья Хорольская, HR-менеджер в компании ООО «Завод Бульбашъ». Опыт работы в этой сфере более 6 лет. Знает весь спектр работы с персоналом: рекрутинг, способы мотивации, различные методы обучения, адаптации, варианты организации корпоративных мероприятий.

Антонина Ващило-Кутас, бизнес-тренер компании «BusinessTools», руководит направлением «HR», консультирует в области управления персоналом. В этой сфере деятельности опыт более 7 лет. Опыт работы топ-менеджером более 4 лет.

Марина Бондарович, бренд-шеф, технолог и руководитель проектов в минском филиале РЭУ им. Плеханова. Организатор Семейных Кулинарных баттлов, диетолог.

Помимо оценок экспертов будет учитываться мнение и самих сотрудников компаний, а также других профессионалов своего дела, в том числе представителей тех фирм, которые стали победителями конкурса в прошлом году. Напомним, что генеральным партнером ежегодного мероприятия является образовательный сервис BookYourStudy. Будет выслушано мнение также некоторых участников первого тура голосования, журналистов, специализирующихся на кадровой и управленческой теме в сфере менеджмента, специалистов, имеющих большой опыт в области управления персоналом. Экспертный совет начнет комплексную оценку участников с 11 сентября. Оценка будет проводиться тщательно и компетентно, на основе всестороннего анализа.