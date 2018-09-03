На проспекте Речицком столкнулись четыре авто, виновник аварии от освидетельствования отказался

  • 03 сентября 2018, 12:51
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31 августа примерно в 19:30 на проспекте Речицком столкнулись четыре автомобиля.

26-летний водитель «БМВ» в районе 25-го дома въехал в «Опель Зафира», поворачивающий во двор. От удара «Опель» выбросило на встречную, где он столкнулся с «Сааб 9-3». А «БМВ» столкнулся с «Субару» и вылетел за пределы проезжей части.

В результате аварии пострадал 19-летний пассажир «БМВ». Его госпитализировали нейрохирургическое отделение «ГОКБ». Водитель, спровоцировавший аварию, от освидетельствования отказался.


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