На проспекте Речицком столкнулись четыре авто, виновник аварии от освидетельствования отказался

31 августа примерно в 19:30 на проспекте Речицком столкнулись четыре автомобиля.

26-летний водитель «БМВ» в районе 25-го дома въехал в «Опель Зафира», поворачивающий во двор. От удара «Опель» выбросило на встречную, где он столкнулся с «Сааб 9-3». А «БМВ» столкнулся с «Субару» и вылетел за пределы проезжей части.

В результате аварии пострадал 19-летний пассажир «БМВ». Его госпитализировали нейрохирургическое отделение «ГОКБ». Водитель, спровоцировавший аварию, от освидетельствования отказался.