Женщины не поделили дорогу. На Полесской столкнулись два Renault

  • 03 сентября 2018, 12:45
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В минувшую пятницу утром в Гомеле дорогу не поделили две легковушки. Оба автомобиля — Renault Scenic, в обоих случаях за рулем находилась женщина.

Авария произошла на Полесской около дома № 38. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 24-летняя водитель на синей машине поворачивала налево и не пропустила «близнеца» зеленого цвета, который ехал во встречном направлении по крайней правой полосе.

Пострадали не только автомобили. ДТП сказалось и на здоровье водителей. 36-летняя водитель зеленого Renault в больнице.


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