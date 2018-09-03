Женщины не поделили дорогу. На Полесской столкнулись два Renault

В минувшую пятницу утром в Гомеле дорогу не поделили две легковушки. Оба автомобиля — Renault Scenic, в обоих случаях за рулем находилась женщина.

Авария произошла на Полесской около дома № 38. В УВД Гомельского облисполкома сообщили, что 24-летняя водитель на синей машине поворачивала налево и не пропустила «близнеца» зеленого цвета, который ехал во встречном направлении по крайней правой полосе.

Пострадали не только автомобили. ДТП сказалось и на здоровье водителей. 36-летняя водитель зеленого Renault в больнице.