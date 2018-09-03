Море, дети и еда. Подборка летних фото из инстаграма «Сильных новостей» и тема следующего флешмоба

Хоть на календаре и 3-е сентября, но вот лето явно не собирается сдавать свои позиции. На будущей неделе синоптики обещают настоящее продолжение трех самых жарких месяцев года. Конечно, это не может не радовать! Поэтому прятать подальше в шкафы летние платья и шорты пока еще не стоит.

А пока вы строите планы на выходные, мы предлагаем вспомнить самые яркие моменты уходящего лета. На прошлой неделе гомельчане разместили в своих социальных сетях более 90 снимков, которые наглядно подтверждают любовь к морю, детям и еде, особенно, когда на улице — жара! Итак, посмотрите, как интересно жители города провели последние три месяца! Свадьбы, дни рождения любимых малышей, яркие фотосессии и, конечно, же чемпионат мира по футболу! «Сильные новости» публикуют лучшие снимки флешмоба #GomelTodaySummer.

А тема этой недели — ШКОЛА. Несмотря на отличную погоду, всем ребятишкам пришлось начинать новый учебный год, а некоторым малышам — первый раз в первый класс. Выкладывайте фото своих детей в школе, на линейке и при подготовке к учебному году делитесь вместе с нами своими впечатлениями! Особенно, если в этом году ваш ребенок пошел в первый класс! К слову, если у вас остались ваши старые школьные фото — присылайте!

Что нужно сделать?

1. Выложить в свой инстаграм фото с темой школы. Это могут быть снимки вашего ребенка или же ваши старые фотография со школьных времен.

2. Добавить #GomelTodaySchool и отметить на фото @gomeltoday.

3. Ждать, когда в начале следующей недели ваше фото появится в наших социальных сетях.

Фото, присланные в директ, не участвуют.

Теплой вам осени и хороших воспоминаний!