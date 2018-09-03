Лето продолжается? Погода в Гомеле на неделю

Первая декада сентября обещает быть теплой и солнечной — днем столбик термометра не намерен опускаться ниже +25°С.

Сегодня будет тепло, но облачно. Зато завтра солнце наконец выглянет — это будет самый теплый день на неделе, воздух прогреется до +29°С.

Но, начиная со среды, погода удивит своей стабильностью: до конца рабочей недели будет +26°С, облачно и без осадков.