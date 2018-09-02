Белоруска Екатерина Дубровская заняла второе место в международном конкурсе «Краса Вселенной — 2018», прошедшем в России. Сегодня красавица поделилась с SB.BY своими эмоциями и дальнейшими планами.

Екатерина Дубровская живет в Гомеле. Девушке 26 лет, она имеет медицинское образование и трудится операционной медсестрой. Красавица не первый раз заявляет о себе в различных конкурсах красоты. Ранее она получила титул «Мисс Речица — 2017».





— Скажите, что для вас значил этот конкурс и что вы чувствуете теперь, получив титул «Второй Красы Вселенной»? — интересуемся у Екатерины.

— Я ещё не совсем понимаю что произошло. Просто в одно прекрасное утро я проснулась «Второй Красой Вселенной». Неожиданно, но очень очень приятно.





— Теперь что-то изменится в вашей жизни? Может, оставите работу и станете моделью?

— Я думаю, что все будет как прежде. Работу не оставлю, она мне очень нравится. Тем более, я устроилась на новую работу и теперь тружусь в Гомельской областной детской клинической больнице операционной медсестрой. До этого работала в Речицкий центральной районной больнице операционной медсестрой.





— А почему решили поучаствовать в конкурсе «Краса Вселенной»?

— Мне не впервой. Я часто принимаю участие в конкурсах красоты. Мне это интересно и без них уже скучно.

Титул «Вторая Краса Вселенной — 2018» достался гомельчанке Екатерине Дубровской. Она сможет участвовать в составе жюри конкурса в 2019 году. Также девушка получила диплом и подарки от партнеров и спонсоров.









На первом месте оказалась россиянка Ирина Сорокина (Липецкая область). Третье место заняла Диана Шелковая из Узбекистана (Ташкент).





В этом году финал конкурса состоялся полностью онлайн в связи с тем, что организаторы с сезона 2019 года меняют формат проекта. Он уже не будет позиционироваться как конкурс красоты, а станет международным фестивалем красоты и творчества.





Третий финал проекта в следующем году состоится в марте-апреле в одном из концертных залов России в Москве. Более того, будут отменены выходы в купальниках — в новом сезоне организаторы будут искать не моделей, а начинающих актрис. Победительница проекта будет играть в художественных фильмах на главных ролях.







