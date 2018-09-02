Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

№
п/п
Дата
Время
Дорога
Км+м, контролируемое направление
1
03.09.2018
07.00-20.00
г. Гомель,
ул. Ильича
В районе д. 195
(2 направления)
М-5
291+750
(на Гомель)
291+800
(на Минск)
Подъезд к г. Гомелю от М-10
30+160
(2 направления)
г. Гомель, я/с ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
10.00-23.00
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 32а
(2 направления)
2
04.09.2018
10.00-23.00
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 32а
(2 направления)
07.00-20.00
М-10
20 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
М-10
77км.
(2 направления)
Н-4090
4 км.
(2 направления)
3
05.09.2018
10.00-23.00
г. Гомель,
пр-т Ленина
В районе д. 35
(2 направления)
07.00-20.00
г. Гомель, ул. Кирова
В районе д. 122а
(2 направления)
Подъезд к
г. Гомелю от М-10
30 км.
(2 направления)
г. Гомель,
пр-т Октября
В районе д. 70
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
4
06.09.2018
10.00-23.00
г. Гомель,
пр-т Ленина
В районе д. 35
(2 направления)
07.00-20.00
г. Гомель,
ул. Кирова
В районе пер. с ул. Новополесской
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
5
07.09.2018
10.00-23.00
г. Гомель,
пр-т Ленина
В районе д. 35
(2 направления)
07.00-20.00
г. Гомель,
пр-т Космонавтов
В районе д. 54
(2 направления)
Н-4090
4 км.
(2 направления)
Подъезд к г. Гомелю от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
291км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
6
08.09.2018
10.00-23.00
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 32а
(2 направления)
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
М-10
83 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-10
177км.
(2 направления)
7
09.09.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
Подъезд к г. Гомелю от М-10
30 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-8 Меркуловичи
343 км.
(2 направления)
10.00-23.00
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 32а
(2 направления)
8
10.09.2018
07.00-20.00
М-10
77 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291 км.
(на Минск)
г. Гомель,
ул. Кирова
В районе д. 122а
(2 направления)
9
11.09.2018
10.00-23.00
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 32а
(2 направления)
07.00-20.00
Подъезд к г. Гомелю от М-10
30 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
г. Гомель,
ул. Кирова
В районе пер. с ул. Новополесской
(2 направления)
г. Гомель,
ул. Ильича
В районе д. 195
(2 направления)
10
12.09.2018
07.00-20.00
г. Гомель,
пр. Октября
В районе д. 70
(2 направления)
М-5
291 км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 169
(2 направления)
М-10
177 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
11
13.09.2018
07.00-20.00
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
г. Гомель,
пр-т Космонавтов
В районе д. 54
(2 направления)
М-10
77 км.
(2 направления)
Подъезд к г. Гомелю от М-10
30 км.
(2 направления)
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 170
(2 направления)
12
14.09.2018
07.00-20.00
М-5
291 км.
(на Гомель)
291км.
(на Минск)
М-10
20 км.
(2 направления)
Н-4090
11 км.
(2 направления)
М-8
343 км.
(2 направления)
10.00-23.00
г. Гомель, ул. Советская
В районе д. 32а
(2 направления)
13
15.09.2018
07.00-20.00
М-5
250км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)
М-10
83 км.
(2 направления)
Подъезд к г. Гомелю от М-10
30 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
Подъезд к г. Гомелю от М-8
36 км.
(2 направления)
14
16.09.2018
10.00-23.00
г. Гомель,
пр-т Ленина
В районе д. 35
(2 направления)
07.00-20.00
Подъезд к г. Гомелю от М-8
5 км.
(2 направления)
М-8
343 км.
(2 направления)
М-10
20 км.
(2 направления)
М-5
250 км.
(на Гомель)
250 км.
(на Минск)