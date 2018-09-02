Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 02 сентября 2018, 10:40
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона с 3 по 16 сентября.

п/п

Дата

Время

Дорога

Км+м, контролируемое направление



1

03.09.2018

07.00-20.00

 

г. Гомель,

ул. Ильича

В районе д. 195

(2 направления)

 

М-5

291+750

(на Гомель)


291+800

(на Минск)


Подъезд к г. Гомелю от М-10

30+160

(2 направления)


г. Гомель, я/с ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


10.00-23.00

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 32а

(2 направления)


2

04.09.2018

10.00-23.00

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 32а

(2 направления)

 

07.00-20.00

М-10

20 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


М-10

77км.

(2 направления)


Н-4090

4 км.

(2 направления)


3

05.09.2018

10.00-23.00

г. Гомель,

пр-т Ленина

В районе д. 35

(2 направления)


07.00-20.00

г. Гомель, ул. Кирова

В районе д. 122а

(2 направления)

 

Подъезд к

г. Гомелю от М-10

30 км.

(2 направления)


г. Гомель,

пр-т Октября

В районе д. 70

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


4

06.09.2018

10.00-23.00

г. Гомель,

пр-т Ленина

В районе д. 35

(2 направления)

 

07.00-20.00

г. Гомель,

ул. Кирова

В районе пер. с ул. Новополесской

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


5

07.09.2018

10.00-23.00

г. Гомель,

пр-т Ленина

В районе д. 35

(2 направления)


07.00-20.00

г. Гомель,

пр-т Космонавтов

В районе д. 54

(2 направления)


Н-4090

4 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомелю от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

291км.

(на Гомель)


291км.

(на Минск)


6

08.09.2018

10.00-23.00

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 32а

(2 направления)

 

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


М-10

83 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-10

177км.

(2 направления)


7

09.09.2018

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)

 

250 км.

(на Минск)

 

Подъезд к г. Гомелю от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-8 Меркуловичи

343 км.

(2 направления)


10.00-23.00

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 32а

(2 направления)


8

10.09.2018

07.00-20.00

М-10

77 км.

(2 направления)

 

М-10

20 км.

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291 км.

(на Минск)


г. Гомель,

ул. Кирова

В районе д. 122а

(2 направления)


9

11.09.2018

 

10.00-23.00

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 32а

(2 направления)


07.00-20.00

Подъезд к г. Гомелю от М-10

30 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


г. Гомель,

ул. Кирова

В районе пер. с ул. Новополесской

(2 направления)

 

г. Гомель,

ул. Ильича

В районе д. 195

(2 направления)


10

12.09.2018

07.00-20.00

г. Гомель,

пр. Октября

В районе д. 70

(2 направления)


М-5

291 км.

(на Гомель)


291км.

(на Минск)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 169

(2 направления)


М-10

177 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


11

13.09.2018

07.00-20.00

М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


г. Гомель,

пр-т Космонавтов

В районе д. 54

(2 направления)

 

М-10

77 км.

(2 направления)

 

Подъезд к г. Гомелю от М-10

30 км.

(2 направления)


г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 170

(2 направления)


12

14.09.2018

07.00-20.00

М-5

291 км.

(на Гомель)

 

291км.

(на Минск)

 

М-10

20 км.

(2 направления)


Н-4090

11 км.

(2 направления)

 

М-8

343 км.

(2 направления)


10.00-23.00

г. Гомель, ул. Советская

В районе д. 32а

(2 направления)


13

15.09.2018

07.00-20.00

М-5

250км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


М-10

83 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомелю от М-10

30 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


Подъезд к г. Гомелю от М-8

36 км.

(2 направления)


14

16.09.2018

10.00-23.00

г. Гомель,

пр-т Ленина

В районе д. 35

(2 направления)


07.00-20.00

Подъезд к г. Гомелю от М-8

5 км.

(2 направления)


М-8

343 км.

(2 направления)


М-10

20 км.

(2 направления)


М-5

250 км.

(на Гомель)


250 км.

(на Минск)


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