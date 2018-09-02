Где в Гомеле пройдут осенние ярмарки

В первые сентябрьские выходные на площади Восстания Гомеля пройдут осенние универсальные ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции, потребительских товаров и изделий народных промыслов.

Как сообщили в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, торговые ряды развернутся 1, 2, 8, 9 сентября с учётом погодных условий. Режим работы — с 09.00 до 15.00 без перерыва.

В ярмарках примут участие сельскохозяйственные предприятия, предприятия перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации, фермерские хозяйства, торговые организации, пчеловоды и ремесленники Гомельской области.

С 18.00 31 августа до 17.00 2 сентября, с 18.00 7 сентября до 17.00 9 сентября на площади Восстания будет перекрыто движение всех видов автотранспорта.