Что известно о новом председателе Гомельского райисполкома Елене Алексиной?

Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей райисполкомов и предприятий. В частности, Елена Алексина стала председателем Гомельского райисполкома. Ранее она возглавляла Буда-Кошелевский районный совет депутатов.





С весны место руководителя исполнительной власти в Гомельском районе пустовало: с официального сайта райисполкома исчезла информация об Александре Ситнице, который являлся председателем райисполкома с 2009 года. Позже стало известно, что он попал в СИЗО за взятки.

В последнее время Елена Алексина являлась председателем Буда-Кошелевского райсовета депутатов. Родом она из этого же района: родилась 16 мая 1966 года в поселке Березина. Училась сначала в бушевской средней школе (это за 3-4 километра от ее родного поселка), затем — на инженера-строителя в Белорусском институте инженеров железнодорожного транспорта, но работать пошла по профилю своей второго образования — Елена имеет диплом менеджера социальной сферы, полученный в Академии управления.

Алексина — это ее фамилия по мужу, девичья фамилия —Ткачева. Известно, что у Елены Ивановны есть взрослая дочь, которая работает свадебным фотографом.





Елена Алексина 29 лет отработала в Буда-Кошелевском районе: сначала специалистом, затем начальником управления по труду и занятости. Становилась депутатом Буда-Кошелевского районного совета последние три созыва.

Коллеги отзываются о ней как «руководителя с большой буквы и человека слова, который доводит любое дело до конца». Сама же свежаабъявленая глава района отказывается от комментариев, скромно говоря, что «совет новости».

Интересно, что Алексина станет четвертой в Беларуси женщиной — председателем райисполкома. Кроме нее, такие должности занимают Ольга Мохорева (Добрушский район), Елена Павлечко (Мозырский район) и Вероника Байкова (Лоевский район). Примечательно, что все они работают в Гомельской области.