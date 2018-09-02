Андрюша и снеговички. Как живет украинский мальчишка, который как-то под Новый год объединил белорусов

Помните историю маленького украинского мальчика Андрюши, который делал игрушечных снеговичков, чтобы собрать деньги на лечение и побороть рак крови? Представляете, вчера он уже пошел в школу, но, конечно, пока не верит, что это всерьез и на 11 лет. Как живет семья Андрея Семилита, история которого тронула тысячи людей по всему миру, — в репортаже TUT.BY.

«Дядя Женя, когда ты привезешь мою маму?»

Андрюше 6 лет. Когда ему было три, напала страшная болезнь — острый лимфобластный лейкоз. Мальчик вместе с мамой Алёной приехал из Украины лечиться в Гомель, в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Ему было очень плохо, и чтобы его развлечь мальчишку, мама придумала занятие — делать снеговичков.

Трогательное фото, на котором малыш сосредоточенно мастерит игрушку, облетело соцсети — и запустило волну добра по всему миру. Купить снеговичка и перевести Андрею деньги пожелали тысячи людей. Помочь ему выполнить заказы вызвались сотни белорусов. Зимой 2015-го, когда дни были короткими и темными, они отрывались от своих важных дел и мастерили для Андрюши снеговиков — чтобы те в итоге спасли ему жизнь. И не только ему: оказывается, еще 12 детей получили помощь благодаря той акции.





От пережитой болезни у самого Андрея остались лишь обрывки воспоминаний, вопросы о шрамах, оставленных капельницами, и вынужденные ограничения, которые мальчику кажутся нормой: не ездить в общественном транспорте, не ходить туда, где много детей, не есть соленое, перченое, сладкое. Иначе 3 сентября, когда он поедет на проверку к белорусским врачам, они увидят, что Андрюша опять их не слушал.

— Когда Андрей вырастет, я обязательно расскажу ему о болезни, — говорит мама Алёна. — Как — в подробностях или сухо — пока не знаю. Сейчас он ничего не помнит, и слава Богу. Главное — чтобы Андрей ценил жизнь. Благодаря ему я поняла, что вещи не важны. Главное — быть здоровым и живым. И чтобы рядом были люди, которые тебя любят и ценят.





Сегодня Андрей живет в Черкассах вместе с бабушкой Татьяной Васильевной. Мама Алёна вот уже год работает парикмахером в Киеве — домой приезжает только на выходные. Так сложились обстоятельства: в Черкассах, по словам Алёны, нет той работы, на которой можно «просто работать, а не пахать», чтобы получать достойные деньги. Тем более, она — единственная, кто в данный момент способен содержать семью. В такой ситуации чувства и привязанность приходится на время отключать.

С Алёной встречаемся в Киеве. Живет она в пригороде украинской столицы, на улице Счастливой. Каждое утро просыпается в пустой квартире, наполненной фотографиями мамы и сына, и идет на работу — примерно 40 минут пешком. Возвращается чуть дольше — после отработанной смены ноги несут ее медленней.

31 августа у Алёны выходной. На этот день у нее есть план: дождаться супруга «дядю Женю» (во время болезни сына Алёна ушла от его папы, но эту тему она просит не трогать, и позже вышла замуж за «дядю Женю»), который едет из Гомеля, и вместе поехать в Черкассы — к Андрюше на 1-е сентября.





В каждый приезд Алёна привозит сыну игрушки. Сначала, рассказывает мама, он увлекался набором доктора, потом тачками, затем самолетами и мутантами. Сейчас новый тренд — «блейды».

— Это как волчок, только современный. Чтобы его запустить, нужно потянуть за веревку. У Андрея целая коллекция насобиралась. Он вам все покажет.

В этот раз спецзаказа от Андрея не поступало, поэтому Алена выбирает классику — конструктор «Лего».

На сборы чемодана у Алены уходит не больше 15 минут. За год она точно изучила, что ей может понадобиться дома, поэтому четко, как по шаблону, складывает в чемодан самое нужное. Из необычного — платье и красные туфли на высоком-высоком каблуке.

— Андрей попросил. Только он может меня уговорить надеть каблуки, — улыбается Алена.

«Дядя Женя» приезжает в Киев точно, как обещал. К линейке он тоже подготовился: в салоне висит костюм и белая рубашка.





Только выезжаем — звонят по скайпу Татьяна Васильевна и Андрей. Он почему-то не в настроении. Говорит, говорит, а потом убегает из кадра.

— Он хочет молчать, — передает Татьяна Васильевна то, что Андрей нашептал ей на ухо.

— Сок привезти? — спрашивает Алена.

— Да! — нарушает молчание мальчик.

Где-то через час он сдается — звонит еще раз.

— Дядя Женя, у меня к тебе серьезный разговор, — говорит Андрей.

— Какой?

— Когда ты привезешь мою маму?





«Откуда было взяться такому горю?»

Черкассы встречают биллбордами, где депутат обещает «вернуть народу награбленное властью», президент рассказывает о том, что «Украина идет своим путем», а магазин одежды зазывает примерить новую коллекцию школьной формы. Поражает город другим — непередаваемой мощью Днепра.

В окне дома на улице 30 лет Победы уже зажгли свет. Андрей будто дежурит у домофона: только Алена набирает номер квартиры — и оттуда сразу же доносится голос сына: «Мамочка!»

— Мамочка! — встречает на пороге квартиры Алёну Андрей и прыгает ей на руки.





Татьяна Васильевна целует дочь, а потом смотрит на ее ноги и подшучивает:

— У тебя целых джинсов не нашлось? Давай зашью.

Андрей — звонкий, разговорчивый, сообразительный и уже не малыш. Один глаз у него «смотрит трошечку хорошо», а второй «трошечку плохо», поэтому он носит очки. Мечтает стать врачом, но, может быть, и летчиком.

Недавно Андрюша потерял верхние зубы, хотя лечил их «храбро и с выдержкой», как свидетельствует специальный диплом на его рабочем столе. Рядом стоит аквариум с рыбками. Андрей любит их рассматривать, а вот присматривать — не очень. Раньше у него был еще хамелеон Робин. Он умер: переел червей. Но это мама с бабушкой хранят в строгом секрете — сказали, что отвезли его к ветеринару.

— Я не рассказывала. Зачем травмировать его психику? Она и так...

У комнате у Андрея очень много игрушек: самолеты, машинки, разные звери и даже ждуны. Все находятся «в обороте», и только одна стоит за стеклом — тот самый снеговичок, которого он когда-то смастерил в больнице.





— Одного снеговика мы подарили психологу, который работал с Андреем, второго — нашему лечащему врачу Ирине Порфирьевне. Не знаю, что бы мы делали без этих людей.

Также в квартире много икон. А на стенах, у потолка, — едва заметные кресты. Татьяна Васильевна объясняет: после того, как Андрей вернулся из больницы, семья сделала ремонт и освятила квартиру.

— Потому что откуда было взяться такому горю?..

На фоне стресса у Татьяны Васильевны развился сахарный диабет. Но она нисколько не унывает: следит за собственной диетой и за внуком — на это нужно много терпения и спокойствия.





«Алёна, ты прошла хорошую прокачку»

Каждые три месяца Семилиты ездят на обследование в Гомель — и все равно каждый раз страшно, говорит Алёна. Андрей даже не спрашивает, зачем — он просто знает, что так нужно.

— Я благодарю Бога, что он не помнит ни про капельницы, ни про что-то подобное. Может, какие-то отрывки сохранились, но не более.

Из-за пережитой химиотерапии у Андрея испортилось зрение и ослабели кости. Ему нельзя долго находится в контакте с детьми, поэтому мама оформила его на индивидуальное обучение в школе.

— Я все-таки перестраховываюсь. Не для того мы все это пережили.





Когда Андрей заболел, Алёне было 27 лет. Диагноз сына раздавил, словно валун. Выкарабкалась «из-под него» другим человеком. Первые дни, еще в Украине, просто рыдала. Потом вместе с сыном ее привезли в Гомель и оставили наедине с болезнью. Родного человека — маму — она увидела только спустя 21 день.

— Психологи в больнице говорили: «Алёна, ты прошла хорошую прокачку». Многое поменялось в плане отношения к людям. Если раньше перед кем-то я могла оправдываться, то сейчас оставляю человека с его мнением, разворачиваюсь и ухожу. Важнее сохранить себя, свои эмоции. У меня есть мама, ребенок, муж, друзья, которым я могу высказать все, что накипело. Они — главные люди в жизни, все остальное — пустое.

По словам Алёны, многие друзья ушли, сказав «ты изменилась», не захотев принимать ее новой. В гомельскую клинику Алёна с Андреем приехали 6 июля 2015 года. Окончательно уехали в 20-х числах сентября 2017 года. Не измениться за это время было невозможно.





Сейчас Алёна, помимо основной работы, волонтерит в благотворительной организации.

— Общаюсь с родителями, собираю информацию о больных детях, проверяю медицинские документы, подсказываю, ищу клиники. В общем, координирую.

— То есть по-новому переживаете то, о чем хотелось бы забыть. Зачем?

— Я помню себя в те моменты. Как я уезжала в Гомель, с какой реакцией врачей и окружающих столкнулась. Поэтому мне важно быть психологом для родителей. Я их направляю и рассказываю, что расстраиваться не нужно. Есть пример. И он вот, рядом, за стеной.





О том, что завтра начнется школьная жизнь — с обязанностью делать уроки и каждое утро рано просыпаться, «пример за стеной» не догадывается. Для него школа — это игры, любимая парта, дети и первая учительница, имя которой он все время забывает.

Поэтому вечером 31 августа он танцует «поп-танец» с элементами брейк-данса, делает трюки и заодно моет пол.

— А почему поп?

— Потому что на попе крутится, — улыбаясь, говорит за Андрея дядя Женя.

«Для меня быть счастливой — это сесть в самолет и куда-то улететь. И при этом не спохватываться, взяла ли ты маску для Андрея»

Первое сентября. 9.23. В квартире Семилит тишина — Андрей еще спит. Бабушка трогает его за плечо и кладет рядом зайчика. Андрей не воспринимает это как сигнал просыпаться. Только обнимает зайца и досматривает свои первосентябрьские сны.

— Мама, первое сентября сегодня? — вскакивает Андрей. Чуть не проспал.





Он почти самостоятельно застилает постель и идет в ванную. Затем — на кухню. Бабушка уже приготовила ему любимые макароны с сыром!

— А что из бабушкиной еды тебе больше всего нравится?

— Кукурузная каша. Она просто готовится, — тут же готов выдать бабушкин рецепт Андрей. — Подогреваешь молоко, сыпешь крупу, мешаешь. Так получается кукурузная каша — какая захочется. Жидкая. Или не жидкая.









Сегодня первоклассник Андрей надеялся узнать много нового — хотя бы имена первой учительницы и одноклассников, — но планы поменялись: линейку перенесли на утро 3 сентября.

Тогда дядя Женя, Алёна и Андрей идут ко Дворцу молодежи, который не менялся со времен детства самой Алены. «Першачкам» (так по-украински звучит слово «первоклассникам») сегодня здесь показывают танцевальные номера, а потом мультфильм — про «леженя», то есть лентяя.









...Сейчас Алене 31. К 35 годам она поставила себе четкие цели, о которых предпочитает не говорить вслух. Из того, что можно озвучить, — желание перевезти маму и Андрея в Киев и жить большой дружной семьей.

— Переезд в Киев на улицу Счастливую сделал вас счастливее?

— Не сказала бы. Там просто больше возможностей. Забрать в Киев семью пока нельзя. Рядом с домом, где я живу, только частная школа, которая не предоставляет индивидуальное обучение. И стоит 300 долларов в месяц. В остальные возить далеко.

Решение переехать далось очень тяжело. Но в Черкассах я не могу зарабатывать те деньги, на которые можно содержать семью. Финансовая сторона поборола эмоции. Я хочу дать Андрею все, что в моих силах.





— В какой момент сможете почувствовать себя абсолютно счастливой?

— Для меня быть счастливой — это сесть в самолет и куда-то улететь. И при этом не спохватываться, взяла ли ты для Андрея маску.