Гомельчанка Екатерина Дубровская заняла второе место в конкурсе «Краса Вселенной-2018»

Гомельчанка Екатерина Дубровская заняла второе место в международном конкурсе «Краса Вселенной — 2018», который проводится в России. Итоги конкурса подведены сегодня, сообщили БелТА организаторы.

«Красой Вселенной — 2018» названа Ирина Сорокина из России (Липецкая область). Обладательницей титула «Вторая Краса Вселенной — 2018» стала Екатерина Дубровская. Третье место досталось Диане Шелковой из Узбекистана (Ташкент).





Победительница помимо диплома и международного признания получит подарки от партнеров и спонсоров, а также возможность участвовать в составе жюри конкурса в 2019 году. Белоруска тоже сможет выступить в роли судьи в следующем году.

Екатерине Дубровской 26 лет, она не раз участвовала в различных конкурсах красоты. Стала мисс «Речица-2017». Екатерина имеет медицинское образование, работает операционной медсестрой.





В этом году финал конкурса полностью прошел онлайн в связи с тем, что организаторы с сезона 2019 года меняют формат проекта. Он уже не будет позиционироваться как конкурс красоты, а станет международным фестивалем красоты и творчества. Третий финал проекта в 2019 году пройдет в марте/апреле в одном из концертных залов России в Москве. Кроме того, исключат выходы в купальниках — в новом сезоне организаторы будут искать не моделей, а начинающих актрис, т.к. победительнице конкурса предстоит сниматься в художественных фильмах на главных ролях.