В Гомеле пройдет лекция «Крэш-курс реформатора»

Центр новых идей приглашает на открытый разговор «Крэш-курс реформатора: как построить новую Беларусь», который состоится в понедельник, 3 сентября в 18:30 в арт-пространстве «Ковчег» (пр. Победы, 2а, 2 этаж).

Вход на мероприятие свободный, но действует регистрация.

Реформы волнуют большинство обычных людей и элит, но вокруг них в Беларуси возникло больше шума и тумана, чем настоящих знаний. Мало кто понимает, какие реформы нужны и как их надо делать, зачем нам приватизация, или станем ли мы еще беднее, когда начнутся реформы и кто нам поможет их реализовать.

Эти и другие вопросы можно будет обсудить с экономистом и вице-президентом CASE Belarus Алесем Олехнович и политологом и основателем Центра новых идей Григорием Астапеней. За один час вы узнаете о болезненном опыте стран-соседей и том, как построить новую Беларусь.

Дискуссия проводится Центром новых идей — общественной организацией, которая сочетает лучшие практики медиа-платформы, публичного форума, адукатора, исследовательской организации и группы по адвокатированию. Центр стремится сделать белорусскую политику разумной, экономику инновационной, а общество открытым.

Про лекторов:

Григорий Астапеня — основатель Центра новых идей. Ранее работал директором по развитию и аналитиком Центра Острогорского. Григорий готовится к защите PhD-диссертации в Варшавском университете.

Алесь Олехнович — вице-президент CASE Belarus и аспирант Варшавской школы экономики. Ранее работал в кансалтинговой компании McKinsey и Национальном банке Польши.

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