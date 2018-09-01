Рыбак шел с разложенным удилищем под ЛЭП и получил ожоги

31 августа рядом с населенным пунктом Кравцовка Гомельского района мужчина попал под напряжение и получил серьезные ожоги. Об этом сообщил Twitter-аккаунт РУП Минскэнерго.

Причиной происшествия стало разложенное удилище, с которым он передвигался под линией электропередачи на 10 кВ. Мужчина получил ожоги правой кисти 2-й и 3-й степени.

«Высокое напряжение поражает даже на расстоянии!» — напомнили представители ведомства.

Рыбалка под ЛЭП нередко заканчивается трагедией. В июле этого года получил электротравму рыбак из Бобруйска. Три недели за его жизнь боролись медики, однако спасти мужчину не удалось. 9 мая в разных точках страны от электричества пострадали сразу два мужчины: один из них получил термические ожоги тела, а второй — погиб.