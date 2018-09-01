В Гомеле будет организован новый автобусный маршрут

  • 01 сентября 2018, 12:09
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С 3 сентября в целях улучшения обслуживания населения пассажирскими перевозками в Гомеле начнёт работать новый автобусный маршрут № 29 «Старая Волотова — Универмаг Гомель».

Автобус будет курсировать с конечного остановочного пункта «Старая Волотова» и далее по улицам Каменщикова, Мазурова, Головацкого, Юбилейной, Кожара, Советской, Хатаевича, Кирова, Рогачевской, Советской до конечного остановочного пункта общественного транспорта «Универмаг Гомель» в прямом и обратном направлениях.


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Места: Гомель (23308)

Метки: Общество (31225)

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