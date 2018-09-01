Как уроженка Речицы в Ленина стреляла. Неизвестные подробности загадочного покушения

30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве глава советского правительства Ульянов-Ленин получил несколько огнестрельных ранений. Но и 100 лет спустя в этом деле остаётся слишком много «белых пятен».

Красная кровь

Лидер партии коммунистов-большевиков уже закончил свое выступление перед рабочими Михельсона и шел к ожидавшей его машине. Как ни странно, охраны с Лениным не было — только водитель с револьвером. Вместе с председателем Совнаркома шагала толпа пролетариев, продолжавших оживленно обсуждать свою непростую жизнь в условиях «похабного» Брестского мира и начавшейся гражданской войны. В этот момент сухо затрещали пистолетные выстрелы. Раненного Ленина подхватили и усадили в машину. Уже на трамвайной остановке рабочий Иванов увидел женщину, стоявшую в одиночестве и затравленно озиравшуюся вокруг. «Это вы стреляли?» — «Я!». Террористку задержали. Она назвалась Фанни Каплан, уроженкой Речицы, членом партии социалистов-революционеров.

Уже с этого момента в деле начинаются нестыковки. Во-первых, никто точно не видел — эта ли женщина стреляла в «вождя мирового пролетариата»? По крайней мере, прямых свидетельских показаний об этом нет. Рабочий Иванов задержал ее на основе своей интуиции и ее собственного признания. Впрочем, на скором следствии Фанни Каплан своего участия в покушении не отрицала. Сообщила и мотивы — мир с Германией, заключенный Лениным, разгон Учредительного Собрания, и так далее. Второе — Каплан имела серьезные проблемы со зрением. Могла ли полуслепая женщина быть исполнительницей теракта? Третье- Каплан сообщило о своей принадлежности к партии эсеров. Впоследствии ЧК-ГПУ не раз заявляло, что за покушением на Ленина и почти одновременно произошедшими убийствами Урицкого и Володарского стоял боевой отряд «правых эсеров» во главе с Григорием Семеновым и Лидией Коноплевой. Но вот незадача — ни тогда, ни после руководство эсеров ответственности за покушение на главу Советского государства не взяло. Третье. Фанни Каплан — на самой деле никакая ни Каплан, а Фейга Ройтблат. Ее фамилия в переводе с идиш означает «красная кровь».





Крови на коротком жизненном пути этой симпатичной девушки действительно было немало. Как и легенд и загадок. Даже место ее рождения покрыто мраком конспирации. Согласно паспортным данным, Фани Каплан родилась в Речице, на тот момент — уездном центре Минской губернии. Но дело в том, что это были ее фальшивые документы. Фейга же Ройтблат происходит родом с Волыни, потом семья переехала в Одессу. Ее отец был еврейским учителем-меламедом, сама она получила профессию модистки. После чего родители Ройтблат-Каплан вообще эмигрировали в Америку. Но и тут много неясностей. Почему уже после Февральской революции бывшая подпольщица продолжает называть себя именем из поддельного паспорта?



К тому же есть свидетельства ее внучатого племянника А. Полеева, профессора Института психоанализа при МГУ, утверждавшего что она училась в Гомеле. Сначала в частной женской гимназии, а затем за отличную учебу была переведена в государственную Гомельскую женскую гимназию (ныне — здание Политехнического колледжа на улице Билецкого).

Согласно другим источникам, фамилия Каплан действительно встречается в Речице в начале XX века. Например, к ней принадлежал один из местных крупных предпринимателей.

Но девушка выбрала иной путь. Еще будучи несовершеннолетней по меркам того времени, она присоединяется к анархистам-коммунистам. В то время принадлежать к какой либо социалистической партии было трендом среди молодежи. В крайнем случае, нужно было хотя бы читать и распространять нелегальную революционную литературу — ну как сейчас писать на интернет-форумах. Однако анархисты-коммунисты — это отдельная история. Эти радикалы были самыми непримиримыми противниками не только всем до чертиков надоевшего самодержавия, но и капитализма. И пока и большевики, и меньшевики требовали всего лишь 8-часового рабочего дня и Учредительного собрания, анархисты в Гомеле и Минске бросали налево-направо бомбы и ходили грабить «буржуев». Вот в такую подпольную группу и вступила юная бунтарка.

Взрыв на Подоле

В декабре 1906 года Фанни прибыла в Киев и остановилась в гостинице «Купеческой» на Подоле. Вместе с ней в номере «поселились» динамит и бомбы. Практики говорят, что спать с нитроглицерином — еще то удовольствие. Испарения азотных соединений вызывали ужасные головные боли. Предположительно, разрывные снаряды изготавливались для покушения на генерал-губернатора Сухомлинова. Теракт готовила группа небезызвестного в анархистских кругах Самуила Бейлина («Саши Шлюмпера»). Но жертвой «гремучего студня» стали сами боевики.

22 декабря на Подоле прогремел взрыв — это в гостиничном номере Каплан сдетонировала самодельная бомба. Раненная анархистка была арестована с поддельным паспортом. Ее подельник и, вероятно, любовник Виктор Гарский скрылся. По одной из версий, именно от ранения в голову Фанни начала впоследствии слепнуть. Вскоре военно-полевой суд приговорил девушку к смерти, замененной бессрочной каторге. В острог она прибыла закованной в ручные и ножные кандалы — неукротимая арестантка имела склонность к побегам. Наказание отбывала на Акатуе и в Мальцевской каторжной тюрьме. Сидела с топовыми фигурами женского революционного террора, такими, как «крестьянская богородица» Мария Спиридонова, и другими.





С каторги девушку освободила Февральская революция. Приехав в Москву, остановилась у своей подруги по каторге Анны Пигит. В этом доме Булгаков впоследствии поселит «Воланда» и других героев своих мистерий. К этому времени Фанни Каплан распрощалась с анархисткой романтикой своей юности. И вступила в партию эсеров, входившую во Временное правительство. Поэтому Октябрьскую революцию, в которой вместе с большевиками участвовали и анархисты, Фанни не приняла. Несмотря на это, правительство большевиков и левых эсеров направило бывшую политкаторжанку на лечение в Евпаторий. Там она познакомилась с братом Ленина Дмитрием Ульяновым. И именно здесь, в Крыму, наша террористка приняла решение взяться за старое...

Стрельба вслепую

О том, что происходило дальше, сообщает доктор исторических наук Ярослав Леонтьев.

— В Москве Каплан поселилась в районе Крымского моста. Лидия Коноплева, один из организаторов покушения, рассказывает: «Я в то время жила с Фаней Каплан там, где сейчас Парк культуры и отдыха. Там была свалка колоссальная, пустырь и торчало два высоченных дома по 5–6 этажей. Их сейчас снесли. В одном из этих домов жила Фаня Каплан у своего родственника...»

Эта Коноплева — примечательная личность. Есть версия, что это именно она стреляла в Ленина. Коноплева была одной из главных помощниц Григория Семенова, возглавившего боевой отряд, который охотился за Лениным. Отряд Семенова-Коноплевой вырос из бывшей Петроградской Военной организации и подчинялся кураторам из ЦК партии эсеров. Боевики были вполне автономными, как это часто бывало у эсеров. Но еще до этого Фанни Каплан участвовала в другой группе, совершенно отдельной от партии эсеров. В нее входили матрос-политкаторжанин Павел Пелевин, с которым Каплан познакомилась в Доме политкаторжан в Евпатории, бывший помощник присяжного поверенного Рудзиевский и некая девица Маруся. Почему Каплан сошлась именно с этими людьми, не совсем понятно. Они строили какие-то дурацкие планы. Как рассказывал потом Семенов, придумывали, например, как войти в сношения с кремлевскими поварами, чтобы отравить Ленина.





Как говорит Ярослав Леонтьев, в отличие от дилетантской группы Пелевина, боевики Семенова-Коноплевой подошли к делу профессионально. Как и террористы из старой Боевой организации Азефа-Савинкова, охотившееся за царскими министрами, они начали с разведки и слежки. При чем «семеновцы» смогли очень близко подобраться к лидерам большевиков. Уже при аресте Каплан у нее был найден пропуск в Кремль на ее имя и подложный профсоюзный билет на фамилию Митропольской.

Коноплева впоследствии показывала, что первым должны были ликвидировать Льва Троцкого — за его военно-стратегические способности. Ленин стоял в расстрельном списке за № 2. Путем слежки были установлены часы выезда Троцкого и места, где он бывал. Коноплева поселилась в деревне Тарасовка, где на даче Бонч-Бруевича бывал Троцкий, Крыленко и другие видные большевики. Фанни Каплан и Лидия Коноплева нашли под Мытищами место, на котором из засады предполагалось расстрелять автомобиль Троцкого.

Открылись и новые подробности по поводу «слепоты» Каплан. Может быть, в политическом плане она была и близорука. Но пули в мишень из своего браунинга Фанни «Красная Кровь» укладывала метко. Ярослав Леонтьев рассказывает:

— Есть еще один крайне любопытный источник, который я обнаружил в нижегородском архиве. В своей автобиографии при вступлении в компартию бывший эсер Петр Соколов сообщает, что руководитель эсеровских боевиков на Кулебакских заводах Федор Жидков в 1918 году тренировался в стрельбе вместе с Фанни Каплан. «В разговоре с Жидковым он мне рассказал, как готовилась Каплан на покушение Ленина. Прежде чем идти на террор, она по распоряжению ЦК сначала стреляла в цель, и стрельба у нее была превосходная: из 15 данных ей патронов она 14 попала в цель. ЦК думал, что Ленин будет убит наповал», — писал Соколов. А вот Коноплева, кстати, стреляла совсем неважно, не попадая в мишень.

Эти воспоминания, как и другие источники, подтверждают — покушение на Ленина все же готовил ЦК партии эсеров. Только потом «цекисты» из политических соображений отказались от него, как и от арестованной участницы Фанни Каплан. Любопытен и факт тренировки в стрельбе вместе с рабочими-эсерами. Григорий Семенов впоследствии, в своей изданной в начале 20-х годов в Берлине книге о боевой работе социалистов-революционеров, писал — по первоначальному плану, в лидеров «диктатуры пролетариата» должен был стрелять рабочий. Мог ли им быть кулебакский боевик Федор Жидков?

Возможно, схожие пропагандистские соображения сыграли свою роль и при выборе места покушения. Из всех, как мы знаем, разнообразных вариантов, включая такой опасный, как проникновение в Кремль, выбрали все же завод Михельсона. Вероятно, не без учета символизма гибели вождя «мирового пролетариата» на встрече с рабочими?

А вот охрана Ульянова-Ленина в те дни действительно хромала. Почти анекдотичным был случай, когда известный московский бандит «Яшка Кошелек» просто забрал у главы правительства автомобиль. Кстати говоря, на Ильича не только покушалась наша «землячка», но и охранял его впоследствии — уроженец Рогачева Абрам Беленький. При нем уровень безопасности главы советского правительства стал на порядок выше.

Индивидуальные покушения и «красный террор»

Впрочем, сегодня покушение на Ленина имеет множество версий. Включая и такие экзотические, как романтическая любовь Каплан к Дмитрию Ульянову. Скорее всего — это полный фейк. Или предположения о том, что теракт организовал Дзержинский и Свердлов. При этом ссылаются на то, что Феликс Эдмундович в эти дни загадочно отсутствовал. Но специалисты поясняют — председатель ВЧК накануне был отстранен от дел после вооруженного выступления левых эсеров 6 июля 1918 года. Тогда его подчиненный чекист Яков Блюмкин убил немецкого посла Мирбаха, проникнув в посольство с мандатом, подписанным замом Дзержинского левым эсером Александровичем. А особый отряд ВЧК левого эсера Попова стал основой так называемого «мятежа». Кстати говоря, убийство графа Мирбаха тоже приписывают Дзержинскому.





Но вернемся к покушению на Ленина. Малоизвестный факт — его организаторы, Григорий Семенов и Лидия Коноплева, действительно были чекистами. Только стали они сотрудниками ВЧК-ГПУ несколько позднее, после ареста в 1919 году. Современному читателю это может показаться совершенно диким. И единственное объяснение у него будет — «их завербовали с самого начала». На самом деле, в то время и к Ленину относились не с таким культом и пиететом, как впоследствии. И взятых в плен противников, если они искренне каялись, тут же «перековывали» и ставили в свой строй. В ГПУ-НКВД, как нигде в другом месте, служило более всего анархистов, эсеров и выходцев из других «мелкобуржуазных партий». Бывшие боевики с авантюрными наклонностями именно на оперативной работе могли проявить себя с лучшей стороны. Семенов и Коноплева, как и многие другие анархо-эсеры, работали по линии нелегальной закордонной разведки.

Правда, серия покушений в августе 1918 года вызвало далеко не такую снисходительную реакцию. В ответ на стрельбу в Ленина Ройтблат-«Красная кровь» и убийство Урицкого и Володарского в стране был объявлен «красный террор». По иронии истории, покушение бывшей анархистки-коммунистки дали повод также бывшему анархо-экспроприатору «Петру Художнику», а ныне — «врио» и заместителю председателя ВЧК Якову Петерсу воплощать в жизнь едва ли не установки своей анархисткой юности — «безмотивный террор» против всех представителей буржуазии. Именно бывший латышский «лесной брат» Петерс вел следствие по делу Каплан. Впоследствии, в позднее советское время, ходили слухи — раненный Ленин все же помиловал Каплан. Говорили даже, что она под вымышленной фамилией якобы дожила чуть ли не до наших дней. Разумеется, все это — мифы. Подруга Фанни по каторге, неистовый лидер левых эсеров Мария Спиридонова корила впоследствии Ленина за то, что он из-за «поранения предплечья» не помиловал Каплан, не сделал акт большой человеческой силы. Но при этом надо понимать — ответного террора требовали «снизу», в пылу гражданской войны ожесточение нарастало с обеих сторон, как лавина. При этом, хоть 48-летний Ульянов-Ленин и оправился от ранений, выстрелы Фанни все же достигли своей цели. Одна пуля раздробила плечо, другая задело легкое, и полученные тогда ранения стали одной из причин последующего резкого ухудшения здоровья Ленина. Хотя версия про отравленные пули — тоже легенда.

Фанни Каплан была расстреляна 3 сентября 1918 года лично комендантом Кремля матросом Мальковым, под звуки двигателя заведенного автомобиля. И без официального приговора. На допросах и перед смертью бывшая политкаторжанка и социалистка-революционерка держала себя мужественно.