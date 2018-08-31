«Я просто металл искал». В Гомеле от падения с крыши спасли жителя многоэтажки

Сообщение о том, что на крыше дома № 30 по проспекту Ленина находится человек, поступило в Гомельский городской отдел по ЧС — неравнодушные граждане заподозрили неладное и вызвали спасателей.

Однако в данном случае потребовалась совсем другая помощь. Спуститься мужчине помогли сотрудники милиции. Как выяснилось, гражданин был нетрезв и на крышу поднялся в поисках металла. И хотя он пояснил, что никогда не имел суицидальных намерений, психиатры его всё же осмотрели.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, за появление в пьяном виде в общественном месте в отношении жителя дома составлен административный протокол. Мужчина проходит обследование в наркологическом диспансере на предмет его состояния в момент нахождения на крыше.