Лукашенко назначил нового председателя Гомельского райисполкома, вместо задерженного за взятки Ситницы

  • 31 августа 2018, 13:12
  • 4221
  • 0


Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также предприятий.

Елена Алексина, которая до настоящего времени работает в должности председателя Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, согласована на пост председателя Гомельского райисполкома, пишет БелТА.

Напомним, ранее эту должность занимал Александр Ситница. Но, как писали «Сильные новости», в апреле этого года он сначала пропал, потом был уволен за прогулы, а потом был задержан по обвинению в коррупции.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Елена Алексина (1), Александр Ситница (9)

Места: Гомель (23307)

Метки: Политика (14284), Главное (6244)

Комментарии правила



Самое обсуждаемое





Новое в блогах


Самое читаемое