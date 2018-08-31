Лукашенко назначил нового председателя Гомельского райисполкома, вместо задерженного за взятки Ситницы

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, а также предприятий.

Елена Алексина, которая до настоящего времени работает в должности председателя Буда-Кошелевского районного Совета депутатов, согласована на пост председателя Гомельского райисполкома, пишет БелТА.

Напомним, ранее эту должность занимал Александр Ситница. Но, как писали «Сильные новости», в апреле этого года он сначала пропал, потом был уволен за прогулы, а потом был задержан по обвинению в коррупции.