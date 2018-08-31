Лукашенко назначил нового председателя Гомельского райисполкома, вместо задерженного за взятки Ситницы
- 31 августа 2018, 13:12
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Люди в материале: Елена Алексина (1), Александр Ситница (9)
Места: Гомель (23307)
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