Фотофакт: на Полесской возле съезда с моста столкнулись два легковых автомобиля

  • 31 августа 2018, 12:46
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Авария случилась 31 августа около восьми часов утра.

По свидетельствам очевидцев происшествия, есть пострадавший — человеку зажало ноги, понадобилась помощь медиков.





gomel.today, фото — Гомельская правда
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Места: Гомель (23307)

Метки: Авто (5721), Происшествия (12775)

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