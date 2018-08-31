Взятка 70 000$, чтобы купить здание в Гомеле: СК завершил расследование большого корупционного дела

Перед судом предстанет последний обвиняемый, скрывавшийся в России и экстрадированный в Беларусь.

В самом преступлении 2008 года замешаны несколько человек, сообщает СК РБ. Антикризисный управляющий ООО «Белагропрод» пообещал директору ООО «Автоинвесткапитал» оказать содействие в покупке здания обанкротившегося магазина своей компании. За «услугу» он попросил 70 000$, но два его подельника, которые должны были обеспечить выгодный исход аукциона (один из них — учредитель ОДО «Центр недвижимости»), завысили сумму еще на 30 000$. Автор идеи получил только 10 000$.

Управляющий, директор и учредитель были задержаны еще в 2009 году, а вот четвертый участник преступной схемы покинул страну и скрывался в Приморском крае России. Там он был задержан местными правоохранителями и отправлен в Беларусь.

Следователи считают, что он обладает широкими связями и может быть причастен к другим преступлениям.