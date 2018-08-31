«Нельзя предавать мечту, иначе потом она начинает мстить». Режиссёр Виталь Кравченко о премьере в молодёжном театре

Гомельский молодёжный театр открывает новый сезон премьерой спектакля «Королева красоты» по пьесе ирландца Мартина Макдонаха. Городской журнал «Белка» побеседовал с режиссером.

На роль режиссёра пригласили Виталя Кравченко, который в прошлом сезоне поставил психологический триллер «Метод». Глубокий, напряжённый, далёкий от привычной для зрителя лёгкой пьесы. И гомельчане оказались вполне способными переварить серьёзный театральный продукт.

— Спектакль «Метод» был своеобразным экспериментом для гомельской театральной сцены. Заявили серьёзную тему о том, на что способен человек в борьбе даже за самую маленькую цель. И вот вы снова в молодёжном театре, поставили новый спектакль. Как я понимаю, тоже полный психологизма и копания в человеке, наших страстях. Надо полагать, первый эксперимент удался?

— Я бы не называл так готовый продукт, представленный зрителю. Пробовать, искать можно и нужно во время репетиций. Но то, что получается на выходе, нельзя называть экспериментом. Вернее, называть можно. Но честно ли его продавать?

Конечно, мы взяли очень сложный и непривычный не только для гомельского молодёжного, а в принципе для белорусского театра материал. И у нас получилось. Это показывает практика проката спектакля.

— Гомельские театры в прошлом сезоне очень порадовали выбором режиссёров и спектаклей. Скажем так, есть что посмотреть искушённому зрителю. В молодёжном поставили психологический триллер «Метод» и трагедию «Эдип», в драматическом — летаргию «Гоголь. Fatum».

— Областные города, о которых порой забывают столичные критики, обязательно потом удивляют. Это характерная для истории белорусского театра ситуация. В какой-то момент выстрелил Могилёв, для этого много сделали Юрий Мироненко, Валерий Маслюк. И в Могилёв на спектакли поехали из Минска. Были времена, когда ездили на премьеры в Витебск. Теперь, видимо, пришло время Гомелю о себе заявить. Сказать, что театр гомельский есть. Он живёт, и живёт интересной жизнью! Мне приятно работать в вашем городе.





— В вашем новом спектакле «Королева красоты» снова четыре героя, как было в «Методе». И снова нет главного?

— Здесь есть, и это героиня. Хотя их две, очень сложно определить, кто главнее.

Понимаете, в любом материале меня в первую очередь интересует человек, условия и контекст, в которых он существует. В героине, с которой мне как режиссёру очень интересно работать, аккумулированы основные проблемы современного общества. Только здесь тема немного сужается. Если в «Методе» сюжет распространяется на всех без исключения, то в «Королеве красоты» ситуация разворачивается вокруг одной небольшой семьи, состоящей из двух человек. И та борьба, которая происходит внутри этой семьи, это борьба за счастье. Для одной из женщин она заключается в сохранении хотя бы того, что есть. Потому что впереди уже ничего не светит, и она это хорошо понимает. Для другой ещё возможно будущее. Но и невозможно одновременно. Потому что мать пытается ей помешать. Хочет, как лучше для дочери, но в итоге получается, как всегда.





— Это напоминает вечную тему отцов и детей.

— Я уверен, что большинство семей сталкиваются с ситуацией, которая происходит в «Королеве красоты» Макдонаха. Может быть, не в такой степени, может быть, не под таким градусом, но семейные отношения — очень сложная вещь, это неоспоримо.

Каждый из нас проходил через этап принятия и непринятия. Мать не отпускает ребёнка, а тот хочет вырваться — это ведь многим знакомо. Для родителей мы и в 60 лет остаёмся детьми. Часто приходится выбирать: остаться с матерью, отцом и пожертвовать своим счастьем, карьерой, чем угодно либо заняться собой. По-моему, это один из вечных вопросов. И потом, когда старики уходят из жизни, мы остаёмся, по сути, ни с чем — нет родителей, нет личной жизни, нет любви, работы. И хочется найти виноватого. Кого? Себя или родителей?

— По-моему, это крайности. А нужно искать золотую середину.

— Её в таких отношениях быть не может. Знаю по себе, если бы в своё время очень рано не уехал из семьи, не поступил в вуз и не стал жить самостоятельно, то не уверен, что сейчас занимался бы тем, чем занимаюсь. Нужно уметь отпускать. И не бояться отпускать. И надо уметь уходить. Рождаемся и умираем мы всё равно в одиночестве.

В итоге те, ради кого мы пожертвовали собой, становятся виноватыми в наших неудачах. А человек сам несёт ответственность за свою жизнь. Нельзя предавать мечту, иначе потом она начинает мстить. И последствия бывают очень жестокими, иногда трагическими.





— Но ведь для дочери в «Королеве красоты» не всё ещё потеряно? Как и для сотен других людей, оказавшихся в похожей ситуации. Сами сказали, что для неё будущее возможно.

— Не знаю! Мне хочется, чтобы зритель, увидев себя со стороны, а это обязательно произойдёт, сделал свой вывод. Спектакль не даст ответ на вопрос, как поступать в такой ситуации. Но у зрителя не будет другого выбора, как попытаться найти ответ на вопросы, которые у него возникнут во время спектакля. Этот ответ самому себе и есть то главное, ради чего спектакль ставится. А как человек поступит в дальнейшем, этого мы не узнаем. Это личное дело каждого.

— Особенность молодёжного театра — небольшой зал, пространство сцены и зрительного зала не разделено. Создаётся этакая домашняя атмосфера, зрителям хорошо видны лица актёров. Это помогает вашему принципу делать акцент на игру, эмоции или, наоборот, всё портит?

— На такой сцене нельзя врать, этим она и прекрасна. «Метод» во многом проиграл в Могилёве, потому что его поместили на большую сцену. Исчезла интимность. Зритель видит актёра практически на расстоянии вытянутой руки и ждёт подлинности от него. С одной стороны, это опасно, с другой, замечательно. Работать в метре от зрителя — круто.





— Конфликт в пьесе развивается между матерью и дочерью. Они на переднем плане, а мужчинам, которых тоже двое, какая отведена роль?

— Мать и дочь противостоят друг другу, но как раз из-за мужчин. В процессе работы мне было очень интересно копаться в женской психологии. Пытаться ответить на вопрос, что есть женское счастье?

— В «Методе» особое место занимали декорации, игра цвета — чёрного, красного и белого. Говорит ли со зрителем пространство нового спектакля?

— Спектакль, повторюсь, очень сложный. Если в «Методе» в равной степени играю" и форма, и содержание, то в «Королеве красоты» я решил отказаться от режиссёрских фокусов. Все фокусы только в актёрах.

Иногда кажется, что достаточно придумать красивое оформление, этакую коробочку, в которую поместить актёров, и вот уже картинка заиграла. А хочется, чтобы герои были интересными, до зала долетела энергия, саккумулированная в них на основе истории, которую нам предложил Макдонах и которую я транслирую зрителям.

Декорации, конечно, есть, и они мне очень нравятся. Мы долго искали вариант, чтобы сохранить холодность, царящую в доме, и в то же время наполнить его теплом. Холодные, страшные отношения между матерью и дочерью поместить в тёплое пространство. Получилось или нет, судить зрителю.





Премьерные показы «Королевы красоты» пройдут 30, 31 августа и 1 сентября. Начало спектаклей в 19 часов.