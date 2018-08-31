В Гомеле управление Следственного комитета переехало в здание бывшего роддома

30 августа в центре Гомеля на улице Советской торжественно открыли новое здание управления Следственного комитета по Гомельской области.

В открытии приняли участие председатель СК Иван Носкевич, глава Гомельского облисполкома Владимир Дворник и иные должностные лица.





«У нас появилось прекрасное здание, великолепные условия для работы следователей. Даже беглый взгляд подтверждает, что таких условий, как в Гомеле, нигде больше нет. Надеюсь, что в этих стенах будут царить только законность и справедливость», — заметил председатель СК.

По его словам, сейчас следователи Гомельщины работают в самых лучших условиях в стране. В реконструкцию здания, в котором ранее располагался роддом, вложены «немалые деньги», поэтому следователи «обязаны в своей повседневной непростой работе оправдать доверие государства».





Владимир Дворник новое здание УСК назвал «дворцом», который украсит центр города.

Из 138 отделов СК по стране 102 подразделения уже находятся в обособленных зданиях, отмечает БелаПАН.