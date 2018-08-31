В Гомеле выставят на продажу цоколь Старого универмага, музыкальную школу и общественный туалет

Что делается для вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества? Какое значение придают проблемным объектам в промзоне? Об этом шла речь на заседании Гомельского горисполкома, пишет «Белка».

Сегодня в Гомеле государству принадлежит 15,5 тыс. объектов недвижимости общей площадью более 1,7 млн кв. метров. Не используется в хозяйственном обороте 12,4 тыс. кв. метров, причём 11 тыс. находится в законсервированном состоянии.

Основной способ вовлечения имущества в оборот — сдача его в аренду. Но коммерсанты начали считать деньги и избавляться от ненужных им площадей. В результате оптимизации арендуемые площади за год сократились на 2747 кв. м. Такая тенденция прослеживается на всей территории республики.

Если за площади в центре между потенциальными арендаторами ведётся борьба, то на окраине ситуация другая. Бывают случаи, когда арендатор уходит, а на его место никто не претендует. Имущество пустует, ветшает, не приносит прибыли ни бизнесу, ни владельцу. Чтобы так происходило реже, рассматривается вопрос о снижении арендной платы для помещений, пустующих на протяжении года и больше.

Другой способ вовлечения недвижимости в оборот — продажа её в собственность. В прошлом году были проведены торги по продаже четырёх пустующих и шести сдававшихся в аренду помещений на сумму свыше 1 млн. рублей. Реализованы помещения на улицах Кирова, Старочерниговской, бывший центр социального обслуживания населения на улице Барыкина. Объекты будут адаптированы для организации торговли или общепита, здравоохранения, размещения производства и складов.

Капитальное строение во 2-м переулке Островского и изолированное помещение на улице 2-й Орудийной не удалось продать даже после понижения начальной цены на 80%. На этот год назначат повторные аукционы на тех же условиях.





Примеры успешного освоения, казалось бы, заброшенных объектов в Гомеле есть. Так, производственный корпус завода химического мела в Новобелице выставлялся на торги в течение четырёх лет. В 2016 году он был практически за бесценок отдан в распоряжение бизнесмена, отремонтировавшего здание и наладившего в нём производство облицовочных плит из мрамора и цемента, а также пластика. Сейчас рассматривается вопрос расширения производства. В результате на месте руин город получил предприятие, создавшее рабочие места, уплачивающее налоги. Возможно, и продукция предприятия городу будет небезынтересна.

Как сообщила начальник управления коммунальной собственности горисполкома Светлана Патароча, в нынешнем году перечень выставляемых на аукцион объектов пополнят ещё шесть адресов.

Это обособленные помещения на улице Гагарина, цокольный этаж Старого универмага на Советской, дом на улице Пролетарской. Также к продаже готовятся здания бывшей музыкальной школы на улице Войкова и общественного туалета на улице Юбилейной.

Председатель горисполкома Пётр Кириченко потребовал от подчинённых следить не только за отчуждением подобных объектов, но и за соблюдением инвесторами условий их продажи. В этой связи члены горисполкома вспомнили здание бани № 7 на проспекте Октября, проданной в частные руки пять лет назад. По словам собственника, в настоящее время там ведутся работы по восстановлению бассейна, отнимающие массу времени и денег.

— Это, однако, только слова. Отсутствие на объекте строительных материалов и техники, рабочих бросается в глаза. Поэтому доверяя, проверяй. Переведите отношения с покупателем на деловой язык с составлением необходимых документов. Создайте рабочую группу, которая будет периодически выезжать на место и отслеживать ход реконструкции, — дал задания мэр Гомеля.